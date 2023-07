Amalia Granata recordó su pelea con el Pollo Álvarez y lo destruyó: "Es un cagón"

La mediática diputada provincia de Santa Fe tuvo un fuerte cruce con el conductor de El Trece. El enfrentamiento arrancó hace casi cuatro años por una entrevista en Nosotros a la Mañana.

Amalia Granata regresó a la televisión luego de convertirse en la segunda precandidata a diputada provincial de Santa Fe más votada. La expareja del Ogro Fabbiani visitó LAM para hablar sobre su carrera política y recordó su entrenamiento con Joaquín "El Pollo" Álvarez, quien hace unos años entrevistó a una mujer que la involucró en una causa de corrupción de menores.

"Mi marido le mandó un mensaje y le dijo 'por favor, pensá en los hijos de Amalia', y a todo el panel y al conductor nefasto este, les importó un bledo", expresó Amalia, aún furiosa con la situación. "Que no se vengan a echar lavandina ahora. Que no se hagan los santos porque en ese programa son unos reverendos hijos de su madre", agregó la diputada santafecina en referencia a Nosotros a la Mañana.

Fue así que el programa de Ángel de Brito envió un móvil en busca del conductor para conocer su versión de los hechos. "Me incomoda la situación. Obviamente, yo ya estaba al tanto de eso porque una vez me lo hicieron saber, no sé si Amalia o el marido. Viene mucha gente al programa y la gente habla. Yo me conozco, no hablo mal de nadie", explicó el presentador que muy pronto debutará con un nuevo magazine en El Trece.

"Yo le escribí a Amalia porque tenemos una muy amiga en común. Si vos me decís 'me sentí incómoda en el programa', trato de entender porqué y si me equivoqué en lo que dije o en el invitado, pido perdón", explicó y añadió: "Le mandé una nota de voz".

Luego, el Pollo mostro la respuesta que recibió de Granata: "Ser una mierda de persona no es gratis y tarde o temprano, la vida te lo devuelve. Saludos". A continuación, remarcó: "No me puedo hacer cargo de todo lo que sucede, al ser el conductor obviamente tengo una responsabilidad. Me pone mal... no me gusta. En este caso no quiero que nadie esté incómodo".

"Ella se expresa mucho, es verborrágica y muy violenta a la hora de hablar. Pero si ella se sintió incómoda, yo le pido perdón. Traté de hablar con ella y no quiere. Quiere seguir enojada, ya está. Lo lamento de verdad pero tampoco me voy a bancar los agravios", agregó Álvarez y cerró: "Estar todo el tiempo enojado es agotador, a mí me gusta la gente que tiene buena onda".

Amalia Granata arremetió contra Polla Álvarez

Amalía Granata se enfureció al escuchar la nota del Pollo Álvarez con el programa de Ángel de Brito y volvió a carga contra el conductor de El Trece. "Cuando mi marido lo llamo al Pollo Álvarez para decirle que deje de llevar a esta señora y que piense en que yo tengo hijos, él se hizo el boludo y la siguió llevando durante una semana y siguió con el tema", afirmó la diputada, en diálogo con el cronista de LAM.

"Como conductor, él es la cara del programa. Él se sienta a hablar con la producción y dice 'este tema no lo tocamos más' o 'vamos por otro lado'", destacó y disparó munición gruesa: "Me parece que él o es un cagón o le importó un bledo el sufrimiento de mis hijos en ese momento. Entonces me parece un nefasto".

Luego, el notero le consultó si pudo hablar nuevamente con el presentador o si le interesaría hacerlo, pero Amalia fue tajante. "No me interesa hablar con él casi 4 años después. No, flaco, las disculpas se piden en el momento", subrayó.

Por último, Granata, todavía visiblemente molesta, cerró: "Yo trabajé 23 años en la tele. Sé cuál es el rol de un conductor. Entonces que no sea mentiroso, que diga 'Sí, me equivoqué, fui una mierda en ese momento. Me importó más el rating que el sufrimiento de tus hijos'. "Yo le voy a aceptar las disculpas el día que me diga eso y el día que se disculpe con mis hijos. Me importan un bledo sus disculpas, no es nadie en mi vida", concluyó.