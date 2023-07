Elecciones en Santa Fe 2023: cómo le fue a Amalia Granata y cuántos votos obtuvo

La diputada provincial y ex panelista y modelo volvió a candidatearse para ser reelecta en la Legislatura provincial. Qué resultado obtuvo.

Amalia Granata, actual diputada provincial por el partido Somos Vida, volvió a postularse como candidata para las elecciones 2023 de Santa Fe. En el marco de unas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que definían los candidatos y candidatas que competirán para las elecciones generales del 10 de septiembre, Granata logró una buena performance, ya que fue la segunda candidata a diputada más votada detrás de Omar Perotti.

La expanelista de televisión y modelo fue electa por primera vez como diputada en las elecciones provinciales de 2019. En las primarias de ese año, logró un total de 146.665 votos, siendo la tercera precandidata más votada y consagrándose como la sorpresa de los comicios.

Luego, en aquellas elecciones generales de hace cuatro años atrás, Granata logró mejorar su performance al duplicar la cantidad de votos obtenidos (287.705) para ser electa como diputada provincial con el 16,6% de los votos por el frente Unite por la Familia y la Vida.

La dirigente política logró concentrar sufragios con un discurso conservador y una fuerte reivindicación de la oposición al derecho al aborto. De esa forma, quedó finalmente tercera en aquellas elecciones legislativas, detrás del Frente Progresista, Cívico y Social y del peronismo, y por encima de Cambiemos. Además de Granata, su frente logró hacer ingresar a la Legislatura local a otros cinco diputados.

Cómo le fue a Amalia Granata en las elecciones 2023 de Santa Fe

Con ese antecedente, Amalia Granata volvió a postularse como precandidata en las elecciones PASO 2023 de Santa Fe del último domingo. Allí logró una buena performance, ya que fue la segunda candidata a diputada más votada.

Con más del 98% de las mesas escrutadas, Granata obtuvo un total de 176.097 votos, un 10,92% del total. Solo quedó atrás de Omar Perotti, el actual gobernador, que también se postuló como precandidato a diputado provincial y obtuvo 241.218 votos, equivalente a un 14,96%, por el frente peronista Juntos Avancemos.

Aun así, el frente más votado en diputados fue Unidos para Cambiar Santa Fe, el nombre de Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia, que obtuvo 543.988 sufragios, equivalente al 33% del total.

Granata festejó el resultado en sus redes sociales. "¡Gracias a todos los que nos acompañaron y confiaron en nosotros! Hoy miles de santafesinos le dijeron basta a la casta política. Esto recién empieza", dijo en Twitter.

"Tenemos claro lo que representamos. Proponemos soluciones a los temas que la casta política no trata: la falta de educación, la pasividad ante la inseguridad, la pobreza, los vulnerables y la situación de los niños que, lamentablemente, a la política no les importa porque no votan", cerró.