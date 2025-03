Alfredo Casero fue internado de urgencia y preocupa su salud: qué le pasó

Alfredo Casero fue internado de urgencia y preocupa su salud.

El actor Alfredo Casero fue ingresado de urgencia en la Clínica San Camilo debido a una complicación en su cadera, un problema de salud que arrastra desde hace aproximadamente siete meses. Según se conoció, llegó al centro médico ubicado en el barrio de Caballito alrededor de las 4:30 de la madrugada.

Su representante, Antonella Cores, confirmó que Casero deberá someterse a una intervención quirúrgica "de suma complejidad" para tratar su afección, según informó el periodista Juan Etchegoyen. Además, el panelista de Implacables advirtió que su pierna podría verse comprometida.

Cabe recordar que a fines de enero el humorista ya había sido internado en la Clínica Zabala debido a una infección en la cadera. En aquella oportunidad, trascendió que habría abandonado el centro de salud sin recibir el alta médica para poder continuar con su obra Cha Cha Cha.

"Casero arrastra este problema en la cadera desde hace meses, de hecho, esta es la razón por la que suspendió las funciones de su espectáculo", agregó Etchegoyen. Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial.

Cómo fue la internación previa de Alfredo Casero en enero

Alfredo Casero fue protagonista de un preocupante episodio que salió al aire y se filtró la verdad sobre su estado de salud. "Tiene mucho dolor", sostuvo la panelista Fernanda Iglesias revelando el malestar del actor y humorista.

Todo empezó en Puro Show, el nuevo magazine de El Trece, cuando Fernanda Iglesias reveló qué le pasó a Alfredo Casero: "Él bajó mucho de peso, pero cuando estaba con sobrepeso, eso le produjo un problema con la cadera. Entonces tiene mucho dolor y se fue a hacer ver antes del reestreno de 'Cha cha cha' en el teatro. Casi no estrenan por este dolor que él tenía. Estuvo haciéndose estudios, lo estuvieron infiltrando para que pudiera seguir adelante, pero ahora le volvió a agarrar muy fuerte el dolor. Se internó el lunes en la Clínica Zabala y no le habían dado el alta ayer, y se escapó, se fue igual".

Luego de la introducción de la panelista, el magazine emitió el informe de un cronista yendo a buscar a Alfredo Casero a la puerta del teatro Metropolitan tras su huida de la Clínica Zabala. "¿Estás con un problema en la cadera?", sostuvo el periodista antes de que Casero le conteste con ironía: "No, la traje para laburar". Tratando de seguir la charla con el actor, el cronista le preguntó: "Me llegó una información, me dijeron que estabas internado en la Clínica Zabala en Belgrano y que no te habían dado el alta".

En ese momento Alfredo Casero lanzó una delirante explicación que descolocó al cronista: "Me hicieron un alargamiento de pene, tengo 73 centímetros de pene". "¿Pero es verdad que no te dieron el alta y te escapaste, que estás prófugo de la medicina?", insistió el movilero buscando una declaración sincera de Casero. Tras la polémica respuesta, el actor le concedió una explicación clara: "Sí, tuve un problema en la cadera, pero me caí... siempre me caigo de cosas, y una vez cada tanto me pego un palo". En ese momento, el periodista aprovechó para indicarle que "lo estaban esperando los médicos" y el humorista arremetió con uno de sus insólitos argumentos: "Sí, me están esperando los médicos porque nos besamos desnudos".