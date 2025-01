Preocupación por la salud de Alfredo Casero: "Mucho dolor".

Alfredo Casero fue protagonista de un preocupante episodio que salió al aire y se filtró la verdad sobre su estado de salud. "Tiene mucho dolor", sostuvo la panelista Fernanda Iglesias revelando el malestar del actor y humorista.

Todo empezó en Puro Show, el nuevo magazine de El Trece, cuando Fernanda Iglesias reveló qué le pasó a Alfredo Casero: "Él bajó mucho de peso, pero cuando estaba con sobrepeso, eso le produjo un problema con la cadera. Entonces tiene mucho dolor y se fue a hacer ver antes del reestreno de 'Cha cha cha' en el teatro. Casi no estrenan por este dolor que él tenía. Estuvo haciéndose estudios, lo estuvieron infiltrando para que pudiera seguir adelante, pero ahora le volvió a agarrar muy fuerte el dolor. Se internó el lunes en la Clínica Zabala y no le habían dado el alta ayer, y se escapó, se fue igual".

Luego de la introducción de la panelista, el magazine emitió el informe de un cronista yendo a buscar a Alfredo Casero a la puerta del teatro Metropolitan tras su huida de la Clínica Zabala. "¿Estás con un problema en la cadera?", sostuvo el periodista antes de que Casero le conteste con ironía: "No, la traje para laburar". Tratando de seguir la charla con el actor, el cronista le preguntó: "Me llegó una información, me dijeron que estabas internado en la Clínica Zabala en Belgrano y que no te habían dado el alta".

En ese momento Alfredo Casero lanzó una delirante explicación que descolocó al cronista: "Me hicieron un alargamiento de pene, tengo 73 centímetros de pene". "¿Pero es verdad que no te dieron el alta y te escapaste, que estás prófugo de la medicina?", insistió el movilero buscando una declaración sincera de Casero. Tras la polémica respuesta, el actor le concedió una explicación clara: "Sí, tuve un problema en la cadera, pero me caí... siempre me caigo de cosas, y una vez cada tanto me pego un palo". En ese momento, el periodista aprovechó para indicarle que "lo estaban esperando los médicos" y el humorista arremetió con uno de sus insólitos argumentos: "Sí, me están esperando los médicos porque nos besamos desnudos".

Leticia Brédice confesó estar enamorada y reveló lo impensado: "Alfredo Casero"

La actriz Leticia Brédice reapareció en televisión y habló de su presente sentimental, felizmente enamorada. Además, recordó una tierna historia que la une al comediante Alfredo Casero y reveló lo que pocos saben y muchos no se imaginaban.

En un móvil con Implacables, magazine conducido por Susana Roccasalvo en El Nueve, Leticia Brédice fue interceptada a la salida de Cha, cha, cha, espectáculo teatral de Alfredo Casero y Fabio Alberti en el teatro Metropolitan, y habló de su relación de amistad con Alfredo Casero: "Alfredo es, para mí, una persona adorada. La persona que más estuvo conmigo durante mi embarazo más que cualquier hombre fue Alfredo Casero, estuvo casi todos los días conmigo. Es una persona que adoro, siempre adoré y lo admiro profundamente. Desde niña siempre tuve la motivación de ser como Alfredo Casero y conocerlo es un honor".

En una entrevista con El Destape, Alfredo Casero recordó su experiencia trabajando en Polka junto a Leticia Brédice y remarcó: "Con respecto a Locas de amor y los temas de salud mental no sabría muy bien qué responder porque la verdad es que yo en ese momento estaba muy enamorado de mi primera mujer…. y de Julieta Diaz. Por Julieta no sentía un amor de novia pero siento que es una de las pocas actrices que son capaces de todo, tiene algo magnético, me gustaba mucho estar con ella. Después me empecé a juntar con Leticia Brédice y nos cagábamos de la risa. La única que nunca me tragó fue Soledad Villamil, aunque yo la adoraba. Por lo general me pasa eso con algunos grupos de trabajo, al principio hay gente que no me quiere y después me aprecian".