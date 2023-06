Alfa reveló que "le pasaba los cambios" a Daniel Scioli y dejó mudos a todos: "Se tiene que acordar"

Alfa de Gran Hermano decidió hacer pública una historia con Scioli que sorprendió a todos. Qué dijo el exparticipante de Gran Hermano sobre el político argentino.

Walter "Alfa" Santiago es uno de los exparticipantes de Gran Hermano que más se vinculó al mundo político tras salir de la casa. Y aunque dejó en claro que no aceptará ninguna candidatura pese a ser sondeado por diferentes espacios, el hombre de 60 años recordó su amistad con Daniel Scioli y reveló una anécdota en la que él "le pasaba los cambios" a quien tiene el deseo de postularse a Presidente de la Nación.

"El discurso de todos es el mismo, yo quiero saber cuál es el plan para cambiar las cosas", manifestó Alfa en diálogo con 23 en punto. Reconociéndose escéptico ante las propuestas políticas, Walter Santiago fue más allá y recordó su vínculo con Daniel Scioli. Ambos fueron compañeros de trabajo y allí fue donde el ex Gran Hermano reveló una desopilante anécdota que se hizo viral.

"Yo lo conozco a Daniel hace muchos años, trabajé con él en Electrolux. Un día conté que yo le pasaba los cambios en el auto y es verdad. Él tenía un Gol GTI, e ibamos de Anchorena al 900 a las oficinas de Electrolux que estaban en Libertador y Plaza San Martín", comenzó diciendo Alfa. En ese momento, explicó la razón por la cual asistía a su excompañero de trabajo en el manejo del vehículo: "Le sonaba el Movicom, él atendía, manejaba y me hacía una seña para que yo le pasara los cambios. Él no quería usar caja automática. Se tiene que acordar de eso".

Aunque afirma que no es peronista, Alfa reconoció que acompañó a Scioli en su campaña para ser Presidente en el año 2015. "Yo estuve con Daniel en las elecciones 2015. Volví de Miami y fui al Luna Park, la gente me dijo de todo. Que yo acompañe a un amigo no significa que sea peronista. Si se presenta, todo bárbaro. Pero yo no lo voy a votar", sentenció Walter Santiago.

Insólito: sacaron a Alfa de Polémica en el bar y se comparó con Marcelo Tinelli

Walter "Alfa" Santiago se ausentó de la emisión del pasado viernes de Polémica en el bar (América TV) y volvió a protagonizar una polémica al compararse con Marcelo Tinelli -gerente artístico de América- en sus redes sociales. "No existe", aseguró el controversial ex Gran Hermano en sus historias de Instagram, donde también hizo un insólito pedido a sus seguidores.

Polémica en el bar regresó a la pantalla chica hace solo una semana y la controversia no tardó en hacerse presente en el histórico ciclo que ahora conduce Marcela Tinayre. Así como se barajó la posibilidad de que Eliana Guercio dejara el programa por no sentirse cómoda, también se viralizó que los integrantes del programa no se bancarían el estilo de Alfa, que ya generó mucha polémica durante su paso por Gran Hermano.

El propio Alfa sorprendió a todos al no formar parte de la emisión del viernes de Polémica en el bar y no dudó en apuntar contra el ciclo de América TV y compararse con Marcelo Tinelli, que llegó a la señal como gerente artístico. "Polémica en el bar sin Alfa es como Showmatch sin Tinelli, no existe", lanzó de forma inesperada el vendedor de autos en sus historias de Instagram.