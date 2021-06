Alex Caniggia bancó a su hermana tras la discusión con Pampita: "La herida de los cuernos no le sana"

El mediático Alex Caniggia subió un picante tweet a su cuenta donde se tira con todo y discrimina con dureza a Pampita, jurado de La Academia 2021, tras una discusión con su hermana.

Alex Caniggia se superó y, tras quedar descalificado de MasterChef Celebrity 2 , salió a defender a su hermana Charlotte, por la pelea que tuvo con Pampita en el reality ShowMatch La Academia 2021. "Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana", lanzó el mediático, en su cuenta de Twitter.

"Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés pampeana. Mejorate sino La China vuelve y a tu marido te lo afana", escribió Alex en Twitter. En su posteo, Alex también arrobó a La China Suárez, Laflia y a Pampita. Sus palabras apuntan al apodo que le habían puesto a Pampita cuando recién aparecía en el mundo de las pasarelas. Siempre se dijo que el grupo de Nicole Neumman y otras modelos la habían apodado la mucamita.

Después del 6 con el que la puntuó de Brito, antes de darle el pase a su compañera de jurado, el conductor de LAM no dejó de preguntarle a Charlotte Caniggia si había quedado mala relación con la modelo después de su breve paso por Pampita online. "No me gustó lo que me hizo, pero está todo bien", lanzó la melliza. Por lo que Pampita le respondió "de decir cosas en la tele un año y medio después... (no tiene sentido)". Pero Charlotte no se achicó y le aseguró "no, obvio. Voy a decírtelo todo en la carita".

Ese fue el momento en que en la pista de ShowMatch, La Academia comenzó un ida y vuelta entre ambas que fue creciendo. Desde frases como 'me encanta, yo me la re banco', 'yo no tengo nada que ocultar' por parte de Pampita; hasta 'Yo menos' , 'vos tratás mal a la gente' , 'hay formas de decir las cosas' de Charlotte. Claro que llegó un punto en el que Pampita explotó y le espetó en la cara "te voy a decir la verdad. Bailás horrible, espantoso. Estás en tu peor temporada de todas. Creo que no estás ensayado nada...no me gustó nada. Me pareció una coreo espantosa para presentar en un show como este. Me pareció que no tenía fuerza. No la vi dentro del personaje...".

Ya sin mucho qué responder Charlotte Caniggia atinó a decir "igual, ya sé lo que vas a decir. Sé que vas tirar mierda. Tan mal no estuvo, vos sos una irrespetuosa, hablás mal. Igual no me quiero pelear con Pampita. Basta. Ya está. Ya opinaste. Dame el puntaje y chau", quiso cerrarle la boca a la jurado. Así fue que Pampita, con su voto secreto en esta ronda de ShowMatch, La Academia se quedó con la última palabra "acá tenés mi puntaje mi amor".