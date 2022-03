Alejado de la TV y trabajando en una fábrica: la nueva vida de un ex-Casados con Hijos

Una de las estrellas de la aclamada comedia argentina Casados con Hijos fue vista luciendo un look de lo más particular, que llamó la atención de sus seguidores de Instagram.

Casados con Hijos es una de las sitcoms más famosas de la historia de la televisión argentina y funcionó de palanca para elevar al estrellato a muchos de sus intérpretes. Uno de ellos fue Marcelo de Bellis, quien interpretó a Dardo el marido de María Elena Fuseneco, icónico personaje de Érica Rivas. Y aunque la pandemia congeló los planes de la obra teatral de Casados, el cariño de la gente sigue intacto y por eso sorprendió el rotundo cambio de look que de Bellis mostró en su cuenta de Instagram. ¿A qué se debe?

El actor subió una serie de stories disfrutando de la playa en Mar del Plata, con su mujer y su hijo, y en su recorrido por la ciudad turística visitó una fábrica de conservas. Lo raro no fue la visita en sí, sino su particular look: una vestimenta de trabajo, como si se tratase de un empleado más. Si bien en la storie etiqueta a @conservasmarechiare, el actor no especificó de qué se trata el acuerdo aunque lo más probable es que sea un canje o un acuerdo publicitario. De todas maneras la publicación llamó la atención y los curiosos no tardaron en comentar y reaccionar a la foto.

Una vez terminada la temporada teatral veraniega en La Feliz de Bellis volverá para encarar nuevos proyectos laborales, entre los que seguro estará la obra teatral de Casados con Hijos. A pesar de que la producción la canceló por el contexto sanitario y las agendas de los actores, no extrañaría que una vez superada la pandemia vuelvan a retomarse las conversaciones para llevarla adelante.

Un actor de Casados con Hijos reveló el origen de una icónica frase de la ficción: "Fue ella"

Casados con Hijos es una de las ficciones de la televisión argentina de las cuales el público no se cansa de ver. A lo largo de los años quedaron varias expresiones icónicas de sus personajes que son recordadas hasta hoy. La sitcom es un clásico, y a 16 años de su estreno uno de sus actores principales contó en Flor de Equipo, conducido por Florencia Peña en la pantalla de Telefe, el origen de una frase histórica.

Desde el 2007 que la señal la repite como comodín en baches, fines de semana y como alternativa a Los Simpson (otro fiel caballito de batalla). Comenzó nuevamente el pasado 3 de enero en el horario de las 9:30, y se emite antes del ciclo de la actriz que comienza a las 11:30 de lunes a viernes. Casualmente, en el mencionado programa, Marcelo de Bellis (Dardo) reveló cómo nació uno de los momentos más recordados.

"Si sos Dardo o María Elena pasá", gritaban tanto Peña (Moni) como Guillermo Francella (Pepe) cada vez que sus vecinos tocaban la puerta en los capítulos de Casados con Hijos. Con esa icónica frase, que se repitió miles de veces sin saber su origen, la conductora del ciclo televisivo de Telefe recibió a su invitado rememorando viejas épocas. Éste contó quién la inventó, y cómo nació esa famosa expresión.

"Fue ella porque la escenografía era muy grande y Guillermo dice: 'chicos, cada vez que tocan el timbre me hacen ir hasta la otra punta'. Y Florencia muy displicentemente dijo 'no se hagan problema. Yo voy a decir, si son Dardo o María Elena pasen' y ahí quedó la frase", contó de Bellis. A lo que su excompañera agregó: "Y no solamente eso, hay alfombras que se venden con la frase".