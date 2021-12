Agustina Cherri, a los besos con Esteban Lamothe en el camarín

La actriz fue filmada junto a una silueta del actor, quien es su compañero en La 1-5/18. Esteban Lamothe y Agustina Cherri, protagonistas de esta noticia.

La 1-5/18 tuvo momentos en los que lo extralaboral irrumpió en la vida real de los protagonistas. Sin ir más lejos, los rumores de tensión entre Agustina Cherri y Esteban Lamothe, protagonistas de la novela, fueron fuertes hace poco tiempo. Y son justamente ellos los responsables de un divertido momento que ocurrió en los camarines de Polka.

Filmada por Lali Gonzáles, quien interpreta a "Rita" en la ficción comandada por Adrián Suar, fue Agustina Cherri quien sorprendió desfilando para luego darle besos a un cartel en tamaño real de Esteban Lamothe. Los seguidores de la actriz paraguaya le consultaron a la misma "cómo era" la ex Chiquititas, por lo que ambas decidieron responder con el video que se hizo viral.

Con un público fiel que mantiene la regularidad en el rating, La 1-5/18 sigue firme en la noche de El Trece. Esto también se debe a la empatía que los personajes de Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia generaron en los televidentes.

Esteban Lamothe reveló por qué no se excita cuando graba escenas hot

Esteban Lamothe se luce como el Padre Lorenzo en La 1-5/18, telenovela de Polka que se emite en El Trece. En su rol de galán de novela, el actor habló de las escenas de sexo en la ficción y reveló cómo hace para no excitarse. "Le ponemos un trapito al pene o vagina", detalló, explicando en detalle el lado B de los momentos más fogosos de las ficciones.

La revelación se dio en el marco de un juego de preguntas y respuestas en stories de la cuenta de Instagram de Lali Gonzáles, actriz que forma parte del elenco de La 1-5/18, quien le preguntó al actor una duda que surgió entre los seguidores de la novela. "¿Cómo son las escenas de sexo en la ficción? ¿Están desnudos completamente, se excitan?", le consultó un usuario a la actriz.

Sobre esto, Lamothe contestó de forma categórica: "No, no, no nos excitamos porque le ponemos un trapito al pene o, vagina en su defecto". Y agregó: "Nos protege para que no haya contacto en las mucosas de las zonas genitales".