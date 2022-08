Adrián Suar reveló el insistente pedido que le hace Francella: "No lo voy a forzar"

Adrián Suar contó cuál es el reclamo que le hace su amigo Guillermo Francella desde hace años.

Adrián Suar reveló en una charla con Pronto el insistente pedido que le hace Guillermo Francella desde hace años. "Cuando se dé lo voy a cambiar, no lo voy a forzar", se sinceró el director de "30 noches con mi ex", la película que también protagoniza junto con Pilar Gamboa y que llegará muy pronto a los cines.

Adrián Suar divide su tiempo desde hace años entre la gerencia de programación de El Trece con su labor como actor, tanto en teatro como en cine. A eso ahora le sumó la dirección de películas con el próximo estreno de "30 noches con mi ex", la cinta que llegará a los cines el próximo 11 de agosto.

El director habló con Pronto en el marco del estreno de su primera película y reveló el insistente pedido que le hace su amigo Guillermo Francella hace años. Es que el actor de Casados con hijos le remarcó algo que ya muchos notaron y critican: la gran mayoría de las películas que Suar protagoniza tienen una temática muy similar.

"Guille siempre me pide que cambie el perfil, me dice: 'Adriancito por favor, cambia el perfil', y me lo pide con amor porque nos queremos", contó el gerente de programación de El Trece. Pero a pesar del reclamo de su amigo, Suar no planea modificar el estilo de las películas en las que aparece: "Yo le digo que cuando se dé lo voy a cambiar, no lo voy a forzar".

"Estoy muy satisfecho con el cine que hago, me gusta, me divierte y me representa", sumó el actor y productor. Además, Suar contó que sintió que en "30 noches con mi ex" dio un "pequeño salto" y que se movió un poco de lo que venía haciendo en sus anteriores producciones. Para cerrar sobre este tema, el ahora director concluyo: "Me pareció distinto a lo que venía haciendo. Y más adelante aparece otro salto, seguro".

Quién reemplazará a Érica Rivas en Casados con hijos

Telefe anunció en abril pasado que finalmente llegaría a los escenarios la esperada versión teatral de Casados con hijos luego de ser suspendida por la pandemia. En esa época aparecieron las fotos de la reunión del elenco, a excepción claro de Érica Rivas, que en la televisión encarnaba a María Elena Fuseneco. De esta forma, se terminó de confirmar que la actriz no formaría parte de la obra que se realizará en el Teatro Gran Rex. Cabe recordar que Rivas denunció que la "bajaron" de la versión teatral porque pidió revisar los libretos, lo que generó un fuerte cruce mediático entre la actriz y algunos de sus excompañeros.

Pero en Intrusos revelaron que finalmente Dardo Fuseneco (Marcelo De Bellis) no estará solo en el regreso de Casados con hijos. "Sería la nueva novia de Dardo", contó Marcela Tauro, con lo que coincidió su compañera Maite Peñoñori. La actriz que desde la producción de la popular sitcom de Telefe eligieron sería nada menos que Jorgelina Aruzzi. "Apuestan fuerte a ella, va a ser una gran incorporación. Va a ser un personaje picante", sumó finalmente la exangelita. Vale recordar que ya De Bellis había revelado en su momento que se iba a sumar otra mujer al elenco, aunque no se sabía si sería una novia o la madre de Dardo.