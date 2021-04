Polémico: Oscar Martínez en contra de la Argentina.

"Hace varios años me empezó a revolotear la idea de estar más aquí que en Buenos Aires, porque estoy bien, la paso bien, estoy a gusto, me tratan muy bien y me siento como en casa", reveló Oscar Martínez en declaraciones radiales, mostrándose contento con su radicación en Europa y lanzando un polémico comentario en contra del país que le dio tantas alegrías laborales: "Me resulta muy tóxica la Argentina".

"Ante la crisis argentina como la económica, es una bendición tener una alternativa laboral en Europa. Lo vivo como un enorme privilegio y quiero disfrutarlo", consideró Oscar Martínez. Asimismo, el actor argentino relató cómo fue que decidió quedarse en España: "Yo pensaba volverme en noviembre y por consecuencia de la pandemia, principalmente, dije ‘no, nos quedamos'".

Y agregó: "Yo estando afuera no hablo de la Argentina porque me parece que no corresponde. Pero sí es cierto que a la distancia uno ve mejor las cosas y toma noción de la magnitud de ciertas cosas. La incertidumbre me angustia más que el miedo. No tuve miedo de terminar internado en una terapia por infectarme. Me cuidé, tomo vitaminas desde el primer día y evito la vida social".

Finalmente, Oscar Martínez, afirmó: "No extraño nada de la Argentina. Allí están mis hijas, mis nietos y mis amigos pero la estaba pasando muy mal, me resulta muy tóxica la Argentina. Muchas de las películas que hice en los últimos siete años tuvieron un suceso importante, como Relatos salvajes o El ciudadano ilustre, y así llego a la cuarta película que hago en España".

El autor, actor y director teatral, de 70 años, recibió el 27 de agosto pasado la tercera distinción otorgada por el Festival de Cine de Málaga, en este caso a su trayectoria.

"No se puede caer tan bajo", Oscar Martínez defendió a Luis Brandoni y fulminó a Jorge Rial

Meses atrás, cuando Luis Brandoni se contagió de coronavirus, el periodista y actual conductor de TV Nostra (América TV) Jorge Rial lanzó un picante tuit contra el actor macrista, "Confirmado: los flota flota no previenen el #coronavirus" (en alusión a la imagen de Luis Brandoni junto a Hernán Lombardi cuando participó de una de las marchas anticuarentena), y Oscar Martínez salió a cruzar la chicana con una indignada reflexión.

"No se puede caer tan bajo", sentenció Oscar Martínez. Y agregó: "Se puede pensar distinto, pero nos e puede caer en eso". Oscar Martínez opinó también que más allá de las elecciones políticas nadie puede negar la trayectoria de Luis Brandoni. "Es un hombre que puso siempre la cara y es una persona honesta y limpia", lo definió Martínez en una clara defensa de su colega. Y lanzó una advertencia: "Hay una sociedad tóxica y enferma que nos puede llevar a enfrentamientos sangrientos".