A días de su nacimiento, Luca cumplió un sueño de Fabián Cubero

A través de sus redes sociales, el exfutbolista mostró que su hijo ya forma parte de un proyecto particular.

A dos días del nacimiento de su hijo, Luca, Fabián Cubero tuvo un gesto muy especial con su bebé. El pasado viernes 6 de mayo, Mica Viciconte dio a luz a su primer hijo junto al exfutbolista. Desde entonces, la pareja mostró algunos detalles de sus nuevos días con el niño y, precisamente, Cubero enseñó que cumplió un sueño gracias a su pequeño.

Cuando Mica Viciconte anunció que estaba embarazada, contó que su pareja estaba "muy feliz porque por fin le llegó el varón". Fabián Cubero ya se había convertido en papá junto a Nicole Neumann, pero tuvieron tres hijas, por este motivo el exfutbolista se alegró tanto al enterarse de la llegada de Luca. A tan solo unos días del nacimiento de su primer hijo con Viciconte, Fabián ya lo hizo socio de un club de fútbol.

A través de sus historias de Instagram, el famoso deportista compartió el carnet de su pequeño como socio oficial de Vélez Sarsfield. En el año 1996, Cubero debutó en Vélez Sarsfield, allí pasó los mejores años de su carrera y acompañó al club en torneos que lo consagraron dentro del fútbol nacional. Por este motivo, Fabián acreditó a su hijo a penas pudo dentro del equipo que lo vio triunfar durante tantos años.

Por otro lado, a través de sus redes sociales, Fabián Cubero compartió varias fotos de su bebé y agradeció la gran oleada de mensajes que celebraron la llegada de Luca. "No tenemos palabras para decir lo que sentimos. Te amamos Luca Cubero y gracias a todos por sus mensajitos", escribió el futbolista en Instagram junto a la primera foto que compartieron del bebé.

El emotivo mensaje de Mica Viciconte tras el nacimiento de su hijo

Desde que anunció que estaba en la dulce espera de su primer hijo, Mica Viciconte compartió todo el proceso con sus seguidores en redes sociales. Por este motivo, luego de dar a luz, la influencer compartió un emotivo mensaje en donde reflexionó sobre este nuevo capítulo en su vida.

"La felicidad que manejo no puedo describirla en palabras", escribió la influencer. "No quiero dejar de agradecer a todo el equipo de la Suizo que nos atienden de 10. Me siento super contenida y me están cuidando de la mejor manera", continuó.

Además, Mica Viciconte expresó que "vivió el momento más hermoso que se pudieran imaginar". Por otro lado, también contó que no ve las horas de regresar a su casa y poder presentarle su hijo a sus mascotas.