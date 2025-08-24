Argentina está de luto por la partida de una figura.

Argentina atraviesa un momento de luto debido a la reciente muerte de un ícono del país que logró un hito solo alcanzado por ella en toda la historia del país. Se trata de la única mujer argentina que logró obtener el título de Miss Universo, en el año 1962.

Norma Beatriz Nolan era el nombre de la Miss Universo que murió esta semana en Miami, ciudad en la que obtuvo la corona de la famosa competencia de belleza. La celebridad era oriunda de la localidad santafesina de Venado Tuerto y antes de comenzar su carrera de modelo televisiva había estudiado secretariado.

Miss Universo hizo oficial la noticia de la muerte de Nolan a través de un comunicado publicado en las redes sociales. "La Organización Miss Universo extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos que fueron tocados por la vida de Miss Universo 1962, Norma Nolan", comienza el posteo alusivo a Norma Beatriz Nolan. Y sigue: "Un saludo cariñoso para todos los argentinos y para todos los americanos".

"Como la primera mujer argentina en ostentar la corona de Miss Universo, su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores. Que su memoria siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado", cierra el texto escrito por Miss Universo.

El día que Norma Nolan se convirtió en Miss Universo

Nolan fue elegida entre 51 candidatas oriundas de diferentes partes del mundo en la noche de su coronación; entre ellas, se destacaban la islandesa Ann Geirsdottir, la brasileña María Olivia Reboucas, la china Helen Liu y la finlandesa Anja Aulikki Havinen. A pesar de haber conquistado el mercado de la publicidad y la belleza con este hito, la modelo siempre mantuvo un perfil bajo y en los últimos años no se supo de su vida a nivel mediático.