Inesperado: Eduardo Feinmann reconoció que difundió una fake news y pidió disculpas

El conductor de televisión Eduardo Feinmann reconoció que difundió en su programa de televisión un audio falso de una mujer que decía que cobraba más de 100 mil pesos mensuales en ayuda social del Estado.

"Pido disculpas entonces", afirmó Feinmann cuando el entrevistador Ezequiel Guazzora le comentó que el audio era falso. El conductor de televisión se había indignado al aire al decir que la madre de cinco hijos cobró 110 mil pesos en un mes, información que es falsa.

En el audio, una beneficiaria con 5 hijos afirma que en abril cobró: $15 mil por la AUH, $15 mil por escolaridad, $15 mil porque volvieron a pagar AUH, $12 mil de la tarjeta Alimentar, $10 mil del bono.

Además, agrega que vive con dos personas. La primera cobró $8 mil de la tarjeta Alimentar, $5 mil por la AUH y $10 mil del bono. Y, la otra, cobró $10 mil del bono. “Este mes sacaría fácil $110 mil”, sostiene.

El Destape mostró que es falso que una persona pueda cobrar ese monto de ayuda social y además desnudo las incompatibilidades en la declaración de la mujer quien dijo que dentro de su familia hubo tres personas que cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia, algo que está prohibido.

En la entrevista, Feinmann reconoció que el presidente, Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner no están a favor de la excarcelación de presos por delitos graves. "No Alberto Fernández, no. De ninguna manera. Creo que Cristina está en contra también de esto, pero algunos ultra K están a favor", respondió.