Amalia Granata se mostró furiosa por la decisión de Alberto Fernández de estatizar Vicentin

La diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata se mostró furiosa por la intervención y el proyecto de expropiación de la cerealera Vicentin. Caracterizada por oponerse a iniciativas, la modelo aseguró que el rescate es inconstitucional.

En redes sociales aseguró que "la intervención política de Vicentin es otra muestra de la deriva populista del Gobierno de Alberto y CFK, viola el mandato del Art. 17 de la CN que protege la Propiedad Privada y pone en riesgo las futuras inversiones nacionales y extranjeras para reactivar nuestra Economía".

Por eso, mediante una foto, manifestó su "rechazo por inconstitucional e ilegítima" pese a que la firma se encuentra en concurso de acreedores y, si no fuera por la intervención estatal, con miles de puestos de trabajo en riesgo.

Después de retuitear a dirigentes macristas y periodistas opositores, la diputada provincial optó por tomar cartas en el asunto este mediodía. Además de manifestar su rechazo, tomó una frase del presidente Alberto Fernández para seguir despachándose contra el Gobierno.

"La intervención de Vicentin fue una decisión mía, no de Cristina Kirchner", reza el textual de Fernández reflejado en un titular. En la noticia, el Presidente aseguró: "Tenemos que terminar de aventar esa historia negra de que Cristina me reta, me pega dos gritos y me hace hacer lo que no quiero hacer".

Ante estas afirmaciones, Granata posteó, con letras mayúsculas: "NO ACLARES QUE OSCURECE !!!!", aunque no explicó lo oscuro de esos dichos.