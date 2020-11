El actor Antonio Grimau habló de su vínculo con el peronismo y contó una historia sobre el regalo que recibió de parte de Eva Perón. Además opinó sobre la gestión de Alberto Fernández en medio de la pandemia de coronavirus.

Grimau brindó una entrevista a Infobae en la que habló sobre su carrera y su vida y reveló una desconocida historia sobre su vínculo con Evita, quien le regaló una pelota cuando él tenía apenas 8 años. El actor recordó que en aquella época había que enviar una carta a la Fundación Eva Perón solicitando la pelota y lo hizo sin esperar respuesta, aunque la misma no tardó en llegar.

"Al poco tiempo, sin demasiadas expectativas, me llega en un sobre marrón una pelota, desde luego desinflada, Nº 5 de cuero, con aquel tiento que te rompía la cabeza cuando la cabeceabas. Una emoción enorme", señaló. El hombre que se destacó por realizar varios papeles de villano en la televisión argentina afirmó que a partir de ese momento se interesó por Evita, sobre todo al crecer. "Me ganó el corazón en todo sentido", aseguró.

En ese sentido, consideró: "Recibir esa pelota fue muchas cosas juntas, no solamente recibir un regalo de la Fundación sino una respuesta de alguien... Poco menos que era una santa, de acuerdo a lo que escuchaba en esa época, y esa santa me contestó y me dio su amor a través de esa pelota".

Al tiempo que contó: "Tengo la suerte de vivir en la calle Austria, que converge adonde estaba la residencia presidencial. He ido muchísimas veces a recorrer el lugar donde, lamentablemente, fue destruida la mansión que tenían como vivienda. Esas cosas increíblemente brutales de cierta gente que no respeta la historia".

Sobre Eva, Grimau resaltó que fue "una mujer de una fortaleza increíble que dejó todo en aras del pueblo". "Soy pueblo y me sigo sintiendo pueblo, y no quiero olvidarme ni renegar de mis orígenes. Mi viejo laburante, mi vieja ama de casa. Siempre tuve el corazón muy cercano al de Eva", enfatizó.

Grimau y su opinión sobre Alberto Fernández

En otro orden, Grimau también habló de la gestión del actual presidente Alberto Fernández y su relación hoy por hoy con el peronismo.

Al respecto, indicó que existen "muchas cosas" que rescata del peronismo y otras que cuestiona, pero sigue "muy cercano a la ideología peronista". En tanto que estimó que no le gustaría "estar en sus zapatos porque cuando se disponía a un gobierno que nos sacara del pozo y poner toda la energía en eso, que de todos modos se está haciendo" apareció la pandemia de coronavirus.

"Hay que esperar porque esta pandemia nos afectó a todos de una manera tremenda, y afectó los planes del Gobierno. Confío mucho en Alberto Fernández y creo que va a ser importante su paso por el Gobierno", concluyó.