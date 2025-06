¿Por qué es necesario tener una alarma de carbono en el hogar?

Para qué sirve el medidor de carbono

El cambio de clima en la Argentina provocó que se comiencen a percibir descensos de la temperatura de manera muy pronunciada. En algunos hogares, la necesidad de prender la calefacción es algo fundamental para poder desarrollar la vida con tranquilidad. Sin embargo, es necesario tomar una serie de recaudos y un medidor de carbono portátil es una buena medida para ello.

El final del mayo y la llegada de junio expone que se terminaron los días con una temperatura similar a lo que se experimenta durante la primavera. De hecho, hay varias jornadas que apenas lograron pasar el valor de los 16 grados en la máxima. Esto invita a abrigarse de gran manera, sacar las frazadas del armario y en algunas partes del país es casi una obligación encender la calefacción para evitar consecuencias negativas.

"¿Ya pusieron a andar su alarma de Monóxido de Carbono (CO) y revisaron el color de la llama (que sea azul!) de sus artefactos?", expresó Rusosnith, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El posteo expone un pequeño dispositivo que entra en la palma de la mano, que dispone de tres luces y una de ellas se encenderá en caso de que los valores registrados muestren resultados que no son adecuados: superior a 1000 ppmm ya es considerado peligroso para la vida.

Se trata de un dispositivo que fue pensado para detectar niveles peligrosos de este gas que inodoro e incoloro que puede llegar a ser mortal. Es necesario contar con uno porque si sus registros señalan peligro es debido a que existe algún problema con la instalación de gas del hogar o un artefacto de calefacción está comenzando a funcionar de la manera que no corresponde. Por otro lado, el color de la llama debe ser azul, ya que permite entender que se trata de una combustión de calidad y que no representa ningún tipo de daño. Caso contrario podría estar liberando CO dentro de la habitación.

Calefacción en invierno: 4 consejos para evitar la intoxicación por monóxido de carbono

La llegada del invierno es un buen momento para contratar un experto que se encargue de revisar cada uno de los artefactos que funcionan gracias al servicio de gas. Esto permitirá saber en qué estado se encuentran las conexiones y que tipo de arreglos son necesarios aplicar para que la salud de los habitantes del hogar no corra peligro durante los próximos meses.