La extensa lucha de Estefanía Pasquini para quedar embarazada de Cormillot: "Harta de los fracasos"

Luego de someterse a complicados tratamientos para poder concebir su embarazo, Estafanía Pasquini celebró las fiestas con una importante reflexión.

Pese a la cantidad de críticas u opiniones que surgieron a partir del nacimiento de Emilio, el primer hijo de Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot, no caben dudas de que fue un niño muy anhelado por sus padres. Pese a la gran diferencia de edad que separan al médico nutricionista de su colega y pareja, ambos comparten un gran amor por el pequeño que ahora los unió mucho más.

Sin embargo, no todo en su vida fue color de rosas, ya que tuvieron que atravesar un duro proceso para lograr concebir al pequeño y, aunque Alberto Cormillot suele reservarse bastante al respecto, Estefanía Pasquini decidió dar algunos detalles de la frustración que la acompañaba al no poder quedar embarazada.

Con un emotivo posteo en sus redes sociales para conmemorar la Navidad, Pasquini se expresó sobre el tema. "Sin lugar a duda estas fiestas fueron totalmente distintas a las del año pasado. El 24 a la noche del año anterior me agarró llorando desconsoladamente, por lo que no había podido ser", comenzó la publicación de la nutricionista, la cual estaba acompañada de una foto junto a Cormillot y a su bebé. "Por un año donde ya estaba perdiendo todas las ilusiones de ser mamá, harta de los fracasos, harta de inyectarme cada día y cada año sin lograr nada, con toda mi familia diciéndome, ya vamos a poder (porque ya era un objetivo de todos) claramente necesitaba escuchar eso", continuó.

"No importaba si era verdad o mentira, pero necesitaba que alguien lo dijera. Un año después acá estamos... Con Emilio en brazos, ningún pronóstico pudo con nosotros, por eso siempre digo, no compres lo que te dicen o lo que te dice tu cabeza con ese 'no vas a poder'. Desealo tanto y buscalo, que a la vida no le quede otra que dártelo", sentenció el posteo Estefanía. Cabe recordar que la pareja se lleva 48 años, por lo que esta diferencia fue un gran limitante a la hora de concebir, sin embargo lograron salir de la situación y salir victoriosos.

La más tierna confesión de amor: el aniversario de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

En el año 2019, Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini decidieron sellar su amor al contraer matrimonio en un linda y privada ceremonia. Con el propósito de celebrar esta unión que los encontró hace dos años, la nutricionista le escribió una tierna dedicatoria a su esposo a través de su perfil de Instagram.

"Si tenés pareja y creés que es perfecto, no te cases. Si creés que no hay nadie como él, si cada vez que lo ves sentís mariposas en la panza y el tiempo se te pasa volando, no te cases. Si harías cualquier cosa por verlo un segundo, si solo pensás en estar con él, que nadie te va a amar así, o que no podés amarlo más de lo que ya lo hacés, no te cases", comenzó en lo que parecía un posteo pesismista. "Si estas enamorado, no te cases", sentenció en su primer párrafo.

"Hacelo recién cuando no quieras regalarle la luna, sino ir juntos, cuando te cueste hablar, reír, estar ahí... Y aun lo haces. Cuando lo extraordinario se vuelva rutina, y puedan hacer de eso cotidiano algo extraordinario. Cuando entiendas que pedir perdón, es mucho más importante que perdonar y tener la razón. Cuando sepas que podes vivir sin el, pero aun así lo elegís para todos los días", sentenció Pasquini luego de agradecer a Cormillot por elegirla cada día y hacerla sentir más acompañada que nunca.