Flor Peña reveló el difícil momento que atravesó cuando se separó de Mariano Otero

La conductora se sinceró sobre uno de los períodos más desoladores de su vida personal. Relató cómo vivió la separación del músico.

Florencia Peña es una de las conductoras más destacadas de la televisión argentina: con su programa matutino Flor de Equipo, la artista mostró una faceta desconocida de ella y le aportó una mirada diferente a la grilla de Telefe. Sin embargo, Peña tuvo un arduo camino por recorrer antes de convertirse en una mujer fuerte y que sabe defender su nombre ante los ojos críticos que intentas derrotarla.

En una reciente entrevista con Teleshow, Flor Peña habló a corazón abierto de todas aquellas cosas que tuvo que atravesar a lo largo de su carrera y que la marcaron para siempre: bullying, acoso, abuso y el peso de los estigmas que siempre recayeron sobre las mujeres. "Me hacían sentir culpable de las cosas que me pasaban ahí, de las que me decían en la calle. Quería aniquilar al símbolo sexual en el que me había convertido", expresó sobre la mirada que la industria tenía sobre ella cuando a penas iniciaba su carrera como actriz.

En el marco de este relato que seguía la línea de tiempo de su vida laboral, Florencia Peña aseguró que hubo un momento crucial en su vida en donde tuvo que sacar fuerzas de donde pensó que no tenía para poder salir adelante: su separación de Mariano Otero, su marido por más de siete años. Según contó la misma actriz, la pareja estaba conformada por dos personas con un vínculo intenso, para bien y para mal, y que él no toleró la forma en que ella afrontaba su popularidad creciente.

Fue en ese marco de separación, en donde "Mariano se fue y nunca más volvió", según relató la misma Florencia, que una gran sensación de vacío y fracaso la golpeó de lleno y la dejó devastada. "Sentí que fracasaba como la unidora que siempre fui, que deshornaba los 50 años de pareja de mis padres. Que se llevaban parte de mi cuerpo. Que me arrebataban la felicidad. Colapsé, juro que deseé morir", contó la conductora de Telefe.

En ese momento, Flor se vio frente a una gran encrucijada: su salud mental y su imagen pública. Fue entonces cuando se guardó su sufrimiento para el marco de lo privado y, mientras puertas adentro luchaba sus propias batallas, para el exterior continuaba como la actriz simpática y divertida que todo el mundo conocía. "Creeme que no veía salida. Llegué a pesar 46 kilos. Entraba en un pozo profundo y mis hijos, que me necesitaban, eran el motivo por el que debía poder", comentó con sinceridad.

Así es como la actriz contó la presencia de un acompañante terapéutico para ayudarla a sobrepasar esta situación. Así mismo también estuvo medicada con Zoloft, un producto que se utiliza para tratar los trastornos depresivos y que debe recetarse por un profesional que custodie los efectos que haga en cada persona. "Y entonces, pude. De a poco empecé a salir, a armar proyectos. Actuar me sanaba muchísimo", contó sobre su recuperación.

Madurar es comprender: la nueva percepción de Flor Peña

Pese a que, en su momento, su separación de Mariano Otero la llevó a uno de los momentos más difíciles de su vida, hoy la perspectiva de la actriz en completamente diferente. "Él tuvo la sabiduría de darse cuenta antes, el valor de correrse de un sitio en el que, aunque pareciera cómodo, ya no era feliz, y la admirable convicción para negarse a mis desesperados intentos de reconquista. Hoy deduzco que cada uno de sus 'no', me abrían la cabeza", relató al respecto.

A raíz de este doloroso momento, Flor pudo pasar por un gran proceso de introspección para comprender cuál es el valor y el significado que ella le da al amor y a las relaciones de parejas. "Que matrimonio no es correr del trabajo a casa, ni fusión, ni empaste, ni fagocitación ni monogamia, y que es posible compartir la vida desde las individualidades muy firmes. Gracias a ese dolor, vislumbré cuál sería el tipo de pareja que quería para el resto de mi vida. Y así solté mi verdadera naturaleza", sentenció.