Cayó una "bola de fuego" desde el espacio y hay desconcierto en la comunidad científica.

El espacio exterior sigue siendo una gran incógnita para la comunidad científica, tanto así que hay varios sucesos que se dan que aún no tienen explicación. Esto fue lo que sucedió hace unos días atrás en Australia Occidental, cuando cayó una "bola de fuego" en una mina y desconcertó a los trabajadores del lugar.

El objeto fue estudiado y se reconoció como una pieza hecha de fibra de carbono y otras aleaciones aeronáuticas. Afortunadamente, el impacto fue directamente contra la tierra y no hubo ningún herido por el impacto, pero si hay gran desconcierto con respecto al origen del este objeto y su comportamiento.

Según pudieron estudiar los expertos, este objeto había estado orbitando a gran velocidad al rededor de la tierra, pero a medida que se fue acercando, la situación cambio por completo . Precisamente, cuando redujo su altitud por el arrastre atmosférico, comenzó la fase crítica de vuelta, sufriendo temperaturas extremas y tensiones estructurales, lo que generó el aspecto de "bola de fuego" que causó tanto impacto.

Debido al contacto con la atmósfera y la velocidad a la que avanzaba, se desintegraron algunos restos del objeto. Posteriormente, "el restante" alcanzó la superficie y arribó a territorio australiano, a 30 km al este de la ciudad de Newman.

Qué es el objeto que impactó contra la Tierra

Según se pudo saber por el medio The Conversation, no se trata de un meteorito o asteroide, sino que más bien se trata de un tanque de combustible de cohete o de la etapa superior de un sistema de lanzamiento. Y aunque si bien la situación no pasó a mayores, este fue solamente un signo de alarma para dar a conocer cuánto puede afectar la basura espacial en el planeta en caso de no ser controlada.