Astrónomos descubren signos de vida más allá del sistema solar.

La astronomía podría estar un paso más cerca de resolver uno de sus grandes interrogantes tras la publicación de un estudio que documenta el hallazgo de signos de vida extraterrestre. Qué dice la publicación que ilusiona a los científicos y los primeros detalles que salieron a la luz y ya están despertando interés en los aficionados de este campo.

Un estudio publicado por The Astrophysical Journal Letter señaló que astrónomos descubrieron un exoplaneta que podría albergar vida y se trata de la detección más esperanzadora hasta la fecha de posibles biofirmas más allá del sistema solar. “A nadie le interesa afirmar prematuramente que hemos detectado vida”, dijo Nikku Madhusudhan, astrónomo de la Universidad de Cambridge y autor del nuevo estudio, en declaraciones de prensa. Pese a ello remarcó: “Es un momento revolucionario. Es la primera vez que la humanidad observa posibles biofirmas en un planeta habitable”.

Pese al entusiasmo, hay quienes deciden mostrarse cautos como Stephen Schmidt, científico planetario de la Universidad Johns Hopkins, quien sostuvo: “No es nada. Es un indicio. Pero aún no podemos concluir que sea habitable”. En la misma línea se posicionó Christopher Glein, científico planetario del Instituto de Investigación del Suroeste de San Antonio, Texas, al exponer: "Si hay vida extraterrestre en K2-18b, o en cualquier otro lugar, su descubrimiento llegará a un ritmo frustrantemente lento. A menos que veamos a E.T. saludándonos, no va a ser algo irrefutable”.

Por otro lado, en redes sociales la Doctora en Física y divulgadora Mar Gómez explicó en un extenso hilo de tuits la resonancia de este hallazgo: "Gracias al Telescopio James Webb los científicos han detectado las huellas dactilares químicas de sulfuro de dimetilo (DMS) y disulfuro de dimetilo (DMDS), en la atmósfera del exoplaneta K2-18b, que orbita su estrella en la zona habitable. K2-18b es una super-Tierra: tiene unas 8 veces la masa de nuestro planeta y el doble de su radio. Está a 124 años luz de nosotros. Lo más extraordinario es que se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella, una enana roja mucho más fría y pequeña que el Sol. Y eso significa que podría tener agua líquida en su superficie".

Una mujer aseguró hablar en lenguaje alienígena y se volvió viral: "Viene de la mente"

Una mujer aseguró que puede comunicarse con alienígenas luego de aprender su idioma y se volvió viral en las redes sociales. Se trata de Mafe Walker, una influencer colombiana que creó una propia comunidad en sus perfiles públicos al vender cursos para comunicarse con extraterrestres y brindar algunas demostraciones a sus miles de seguidores.

El más video más reciente de Mafe, el cual se viralizó en TikTok, es de su visita al programa mexicano Venga la Alegría. Allí, la influencer reveló cómo descubrió que podía hablar este tipo de "lenguaje" y hizo una demostración al decir la frase "siento el corazón. Me amo, te amo. El cuerpo lo siente, es una energía extremadamente alta", en alienígena y luego en español.

La influencer aseguró que ella utiliza unas "ondas de frecuencia máxima" que se emiten a través de su voz y eso llega las criaturas extraterrestres. "Yo lo mando a través de mis ondas vocales, viene del corazón, la mente, es como curiosidad, hay que sentirlo, va directo, soy un puente de comunicación entre lo divino y aquí en la tierra", explicó Mafe en la misma entrevista televisiva.

A través de sus redes sociales, Mafe Walker expone algunos consejos para "vibrar alto", "expandir la mente" y "beneficiarse con la energía del planeta Tierra". "De mi ADN galáctico estelar transmito expertas ondas sonoras de cristales vibracionales que cuando vibran emiten una onda de sonido a muy alta frecuencia, es decir una sonografía las ondas penetran al campo electro/magnético y a los electrones, protones, neutrones de cada una de las células del cuerpo", reveló también en uno de sus posteos de Instagram sobre esta peculiar "habilidad".