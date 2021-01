Horacio Cabak se ofreció para ser el doble del actor William Zabka, de Cobra Kai.

Los fanáticos no pudieron contenerse y apenas Netflix lanzó la tercera temporada de "Cobra Kai", devoraron los capítulos de manera adictiva. Para calmar la ansiedad, en Twitter se encontró al "doble argentino" de Ralph Macchio, quien encarnó a Daniel LaRusso en "Karate Kid", y la noticia llegó hasta el actor, que envió un saludo a los argentinos. Sin quedarse atrás el actor William Zabka, Johnny Lawrence en la serie, mandó un pedido a los fans de Argentina para encontrar a su "doble". Inspirado, Horacio Cabak sorprendió a la red social postulándose ante Netflix.

"¡Hola argentinos! Yo también hablo español. Ya vi que encontraron un Daniel LaRusso en Argentina, pero a diferencia de Ralph él sí sabe karate. Por favor, no le digan que dije eso", expresó Zabka en un video que viralizó la cuenta @CheNetflix y provocó un boom de retuits entre los seguidores de la serie que sigue la historia de los personajes de "Karate Kid".

Y agregó: "Necesito su ayuda para encontrar al Johnny argentino, porque seamos honestos, será mucho mejor que el Dany argentino. Si conocen a alguien, etiquétenlo en los comentarios". Cabe destacar que, anteriormente, las redes habían posicionado al conductor Horacio Cabak como un firme candidato para ser su doble en nuestro país.

Interpelado por la llamativa convocatoria, Cabak no tardó en reaccionar y se grabó con una cinta negra puesta en la cabeza. "William, brother, friend, no busques más. Yo soy tu doble argentino, no hay otro, soy el que buscás", sostuvo Cabak, en un delirante video que la plataforma de streaming unió a las similitudes de los dobles bajo el título "La relación secreta entre Cobra Kai y la Argentina".

El saludo de Ralph Macchio al Daniel LaRusso argentino

La usuaria de Twitter Julieta Faita (@julifaita) compartió un hilo de fotografías con el gran parecido de su padre, Diego Faita, con el carismático personaje de la serie. "Mi viejo es Daniel San", escribió la tuitera, exponiendo algunas fotografías comparativas que llegaron hasta Ralph Macchio.

"¡Hola Argentina! Estoy muy emocionado porque me enteré que tengo un doble allá. ¡Gracias Julia por compartir las fotos! Mandale un saludo a tu papá Diego, alias 'el Daniel LaRusso argentino'", fue el mensaje que el actor grabó, en una mezcla de inglés con español, para mostrar su emoción por su doble criollo.