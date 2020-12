Santiago Socino, uno de los rugbiers de Los Pumas señalados por sus tuits discriminadores.

Luego de que se destapase la olla que expuso a Pablo Matera, capitán de Los Pumas, por mensajes racistas y discriminatorios que escribió en su Twitter en 2011, las redes viralizaron más tuits violentos de miembros de la Selección Argentina, entre los que se encontraba Santiago Socino. En 2011, el jugador escribió que "le pegaría un tiro" a Claribel Medina y que "debería ser deportada". Horrorizada, la actriz estalló contra el ataque en redes.

Shockeantes y desagradables, las amenazas de Socino lograron que tras nueve años y gracias a las redes, la actriz pudiese saber de los tuits. “Si me dan un tiro, sin ningún tipo de duda, va a ir a la cabeza de Claribel Medina”, había escrito el rugbier años atrás. Y agregó: “Claribel Medina es la profesora de segundo grado que en noveno te das cuenta de que es una flor de imbécil. Le pegaría un tiro. Matarla no. Un tiro así sufre”.

"Leo esto y aún no puedo entender este odio, esta violencia, este espanto. Lamentablemente, hoy soy la cara visible del ataque y otros, otras, otres que no sabemos. Es inaceptable este odio, haters, violencia, amenazas racismo, horror, verguenza", escribió Claribel en su cuenta de Instagram, luego de ver los mensajes de violencia recibidos.

La actriz puertorriqueña sumó: "Duele leer este innecesario tuit que, si bien fue escrito en 2011, 2012 y 2013, es para prestar atención a este tipo de ataques miserables. No puedo hacerme de la vista larga, no porque me duela, sino porque es sencillamente inaceptable. Somos una sociedad tratando de ser mejores habitantes en este mundo. Hoy es esto, mañana puede ser la muerte causada por esta locura".

"Esto es incitación a la violencia. Su cuenta es @santeango sus opiniones contra paraguayos, bolivianos, negros son nefastas y repudiables y trabajadores domesticas", finalizó, contundente. Cabe destacar que desde Los Pumas desplazaron a Pablo Matera de su cargo como capitán de la Selección Argentina, pese a un pobre pedido de disculpas que emitió en sus redes sociales.