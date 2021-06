Florencia Peña sobre Mauricio Macri: "Cuando él se relaja, ahí mete la pata"

La actriz y conductora acompañó este sábado a la Negra Vernaci y Juan Di Natale en C5N y no se guardó nada.

Este sábado, la actriz y conductora Florencia Peña visitó Sobredosis de TV, el ciclo conducido por Elizabeth "La Negra" Vernaci y Juan Dinatale en C5N, y compartió su picante "teoría" de por qué el expresidente Mauricio Macri se expresa como se expresa y planteó su firme postura sobre el rol de los medios en la actualidad.

"Yo tengo una teoría con él. Podría decir muchas cosas, pero voy a decir solamente una: cuando él se relaja, ahí mete la mata", definió Florencia Peña en un pormenorizado y picante análisis sobre la actualidad y las apariciones de Macri en TV. "Yo tengo la sensación de que él va a lo de Juana Viale y se siente como en su casa y cuenta lo de Netflix", afirmó la actriz en referencia a las polémicas declaraciones del expresidente durante su visita al programa de la nieta de Mirtha Legrand.

"Está acostumbrado a que lo entreviste gente que no le va a repreguntar, entonces se relaja y dice boludeces", lanzó en clara referencia a los endulzadores del Grupo Clarín que entrevistan al expresidente sin reparar en cualquiera de sus expresiones desacertadas. "En la interna del partido deben decir '¿otra vez?'", completó soltando una carcajada.

En otro orden, la actriz analizó la actriz analizó la actualidad, especialmente la gestión de la pandemia de coronavirus. "Yo puedo decir lo que pienso, puedo tener una mirada sobre la vida, una ideología, lo que de nigua manera puedo es desmerecer al otro", comenzó. "Yo puedo decirte yo quiero un país con un Estado presente, un país donde lo público vaya al rescate de lo privado si se necesita, que los que menos tienen tengan más apoyo que los que más tienen. No creo en la meritocracia", sentenció.

A continuación, cargó contra los medios y su función durante la pandemia con reiteradas muestras de irresponsabilidad. "Es un momento muy complicado en Argentina y hemos naturalizado el odio, en tantas horas de television", observó. "Yo puedo decir lo que pienso, pero si me siento acá y digo que todos los que no piensan como yo son unos pelotudos, eso es distinto. Y eso hemos naturalizado. Podemos ir al debate, ¿cómo no? Es hermoso poder debatir y discernir. Lo que no podemos es tener este nivel de violencia en la tele 24 horas al día", cerró.

Con la presencia de Florencia Peña como crítica y su desopilante humor a la orden del día, el ciclo de la señal del grupo Indalo, lideró la noche con picos de 4.6, haciendo saltar la banca de la franja horaria del sábado. Pero un imprevisto hizo que explotaran las redes sociales, cuando en pleno vivo se cortó la luz en el estudio. Rápidamente, el incidente se viralizó a través de Twitter en donde teorizaron que el apagón se debió a que nombraron al cantante Cacho Castaña.