Sida, Marihuana y goce: las delirantes teorías de Elisa Carrió en los medios

La líder de la Coalición Cívica dio dos entrevistas con datos falsos y teorías insólitas.

Elisa Carrió volvió a la televisión después de una larga temporada sin dar entrevistas. Además de algunas definiciones políticas como como la confirmación de que no votará a Mauricio Macri, la líder de la Coalición Cívica lanzó delirantes teorías acerca del VIH Sida, de la marihuana y de la adicción de los jóvenes al goce.

"Si fumás marihuana, no haces sinapsis por cinco días"

La referente de la Coalición Cívica apuntó contra los jóvenes por seguir a candidatos como Javier Milei y lo atribuyó a la inestabilidad que viven. En una entrevista llegó a decir que tienen mucha inclinación al goce y mencionó como causante el consumo de marihuana. "Si fumás, no haces sinapsis por cinco días", lanzó.

"La juventud hoy no tiene hijos y tiene perros. Bienvenidos los perros, yo tengo cuatro nietos"

Carrió explicó que los jóvenes se van de la Argentina porque no tienen un futuro y lo ejemplificó al decir que no quieren tener hijos al saber que no saben si pueden mantenerlo. Para cerrar lanzó una insólita teoría que vincula a los perros y sus nietos. "La juventud hoy no tiene hijos y tiene perros. Bienvenidos los perros, yo tengo cuatro nietos", dijo.

"El goce lleva a la adicción"

Carrió acusó a los jóvenes de ser hedonistas y no buscar una salida más saludable y permanente. "El goce permanente y el deseo permanente lo tenemos lo más grandes. Lo que hay que transmitir es que después del goce viene el vacío y después del vacío viene del deseo de llenar el vacío. Después viene el goce, después la caída, la depresión y después el goce y el deseo otra vez. Esa es la adicción", enfatizó.

"El HIV fue implantado en los Spa"

Carrió quiso meterse en el nuevo orden mundial luego de que se desató la guerra en Ucrania y lanzó una delirante teoría. La ex diputada sorprendió a los periodistas de Radio Mitre dando por cierto que en la irrupción del HIV el gobierno estadounidense de Ronald Reagan ''esparció el virus en los spas frecuentados por los intelectuales gays para matarlos".

El desopilante error de Elisa Carrió al aire de TN: "Yerbiestán algo así"

En su visita al piso de TN en el programa de Joaquín Morales Solá, Carrió comenzó a explicar cómo era que las potencias mundiales se enfrentaban tanto directamente como lateralmente, mencionando como ejemplo a la guerra civil en Siria y también al conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.

Pero al referirse a este tema Carrió quedó en offside ya que nisiquiera se acordaba del nombre del país independiente localizado entre Asia Occidental y Europa Oriental que mantiene tensiones fronterizas con Armenia.

"El conflicto entre Armenia y…. ¿cómo es?", se preguntó Carrió y la respuesta, errónea, de Morales Solá fue: "Sí, Yemen". "Yerbiestán algo así", afirmó la ex legisladora, sin importarle la falta de precisión de su información.