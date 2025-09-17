La famosa vidente que predijo la crisis de Milei, adelantó quién será presidente cuando "renuncie" el libertario.

La vidente Venus Psíquica fue la que predijo la crisis del Gobierno de Javier Milei. También fue quien aseguró que el presidente presentará la "renuncia" ante un resultado negativo en octubre y, ahora, dio detalles de quién asumiría cuando el Jefe de Estado decida dar ese paso al costado.

"Vimos las elecciones, donde perdía sus votos y la mayoría de sus pares políticos. En octubre, en las elecciones que vienen, también. Es un presidente que renuncia, como vi en mis videncias", comenzó diciendo Venus Psíquica.

Por otro lado, y dando detalles sobre el hombre que sucedería a Javier Milei "entre septiembre y octubre", Venus Psíquica vaticinó: "Es una energía que no se sabe ni lo que va a hacer, va a terminar mal. Vimos una persona nueva que va asumir, es una persona alta corpulenta, con cabello canoso, con algo de cabello castaño también, con ideas políticas muy cercanas a Cristina Kirchner".

Cómo será el final de Milei, según Venus Psíquica

"Va a haber gritos, pancartas, empujones. El presidente va a renunciar muy apretado, es un gobierno acabado. Vimos un alma como un niño que llora, que depende de su hermana. Gobierna su hermana", sentenció Venus Psíquica.