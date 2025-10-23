Virginia Gallardo recordó a Ricardo Fort y salió al aire un audio sobre Cristina Kirchner.

Doce años después de la muerte de Ricardo Fort, su figura sigue generando impacto en las redes sociales. Esta vez, el recuerdo volvió a surgir a partir de una publicación de Virginia Gallardo, quien compartió en su cuenta de Instagram una foto inédita junto al empresario chocolatero. Sin embargo, lo que parecía un simple homenaje se transformó en un nuevo escándalo virtual.

En la imagen, la vedette y el “Comandante” aparecen abrazados frente a una pileta. “Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”, escribió Gallardo junto a un emoji de corazón. El posteo rápidamente se viralizó y generó comentarios divididos: mientras algunos usuarios celebraron el gesto nostálgico, otros la criticaron por “querer hacer campaña con Fort”.

La polémica escaló cuando comenzó a circular en redes un viejo audio de Ricardo Fort en el que el mediático expresaba su apoyo político a Cristina Fernández de Kirchner. “Yo la voté a Cristina, lo dije varias veces. Considero que al gobierno hay que apoyarlo siempre. Cuando tenés un programa político, hay que dar ideas y no criticar”, se lo escucha decir en el registro.

En el fragmento, Fort también apuntaba contra ciertos sectores mediáticos por sus posturas opositoras: “Veo a los programas de Canal 13 que critican y critican. Mi padre siempre decía que es muy fácil criticar sin decir qué harían ellos”.

