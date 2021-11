Ricardo Fort cumpliría 53 años: su amor por Evita y la revelación que lo unía a Cristina Kirchner

Recuerdo de "El Comandante" Ricardo Fort en un nuevo aniversario de su natalicio. Un repaso por sus amores políticos y la revelación que lo unía a Cristina Kirchner.

Ricardo Fort cumpliría 53 años este 5 de noviembre de 2021 y por eso muchas personas lo recordaron en sus redes sociales. Para homenajearlo, sus seguidores recordaron el costado político de "El Comandante" y su amor por Eva Perón, sus definiciones sobre el menemismo y la revelación que lo unía a Cristina Kirchner.

"Yo voté a Cristina": Fort, el chocolatero que creyó en el "la patria es el otro"

"Yo la voté a Cristina. Considero que al Gobierno hay que apoyarlo siempre, apuntalarlo. Cuando tenés un programa político, hay que dar ideas. Basta de criticar. Dejen de preguntar y den ideas: ¿no te gusta cómo lo están haciendo? ¿Cuál es tu idea? En vez de criticar tanto al país y al Gobierno, den ideas. (...) Veo los programas de Canal Trece que critican, critican y critican. Mi padre siempre decía que era muy fácil criticar", había remarcado Fort durante un video de archivo, años antes de su deceso.

Polémicas y confesiones: Una reivindicación al menemismo

Por otro lado, en una entrevista que le hizo el periodista Clemente Cancela, Fort arrojó definiciones sobre el menemismo. Sobre las gestiones del riojano Carlos Saúl expresó: "En mi próxima revista que va a salir el primer entrevistado es Carlos Menem. Me gustaría que volviera. Nunca sentí la emoción como cuando lo vi por primera vez. Para mí, con Menem tuvimos los mejores diez años de este país. Lo más gracioso es que los que dicen que no les gusta Menem son los que hicieron plata en esos años".

"Soy evitista": El amor de Fort por Eva Perón

Sin lugar a dudas, su amor por Eva Perón fue lo que más trascendió en la escena mediática. "Me enamoré de Eva Perón cuando mi madre la vio en España y trajo un casette de ella. Soy un tremendo fan de Eva. Me gustaba el carácter que tenía, lo hacía, cómo hablaba, lo que pensaba, lo que decía, aparte de lo inteligente que era. No soy peronista, soy evitista", explicó en declaraciones. Además, es conocida la perfomance de No llores por mí Argentina, en 2009, en el programa ShowMatch. Para dicha interpretación el mediático se caracterizó como El Che Guevara.