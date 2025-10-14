Pablo Duggan adelantó quién perderá las Elecciones en octubre: “Le va a ir muy mal”

La escandalosa predicción de Pablo Duggan sobre el gobierno de Javier Milei.

Pablo Duggan generó gran repercusión en redes sociales al publicar un mensaje en el que anticipa una dura derrota para el oficialismo en las próximas elecciones legislativas. Con su estilo directo, el conductor de Duro de Domar y periodista de C5N lanzó una predicción que rápidamente se volvió viral y encendió el debate político en X (ex Twitter).

“El gobierno le va a ir muy mal en las elecciones. Están desesperados, no hay Estados Unidos que los salve del voto popular”, escribió Duggan, dejando clara su postura sobre el panorama político que enfrenta el presidente Javier Milei de cara a los comicios del 26 de octubre.

Las palabras del periodista llegan en un contexto de fuerte tensión dentro del oficialismo, marcado por la salida de funcionarios clave, la negociación con el Fondo Monetario Internacional y las señales de desgaste social frente al ajuste económico. En medio de ese escenario, las elecciones legislativas aparecen como un termómetro clave para medir el apoyo al proyecto libertario a casi un año de haber llegado al poder.

El próximo 26 de octubre, además de la renovación de 127 bancas de diputados y 24 senadores nacionales, se celebrarán elecciones provinciales en Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, donde los oficialismos locales buscarán consolidar sus gestiones. La votación servirá, además, como una suerte de plebiscito sobre la gestión de Milei y su plan de gobierno.

Qué dicen las encuestas sobre las elecciones del 26 de octubre

A solo dos semanas de los comicios, una nueva encuesta en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas en el Gobierno. El estudio, realizado por la consultora Nueva Comunicación, muestra una diferencia de casi 15 puntos a favor de Fuerza Patria, encabezada por Jorge Taiana, sobre la boleta de La Libertad Avanza, que lleva como candidatos a Karen Reichardt y Diego Santilli.

Según los datos, Taiana alcanza un 43,1% de intención de voto, mientras que la lista libertaria se ubica en 28,3%. En tercer lugar aparece Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) con el 4,1%, seguido por Florencio Randazzo (Provincias Unidas) con el 3,3%. El relevamiento, basado en 2.759 casos en territorio bonaerense, también refleja un alto nivel de participación: el 76,8% de los encuestados afirmó que irá a votar, frente a un 10,6% que lo considera “muy probable”. Solo un 3% lo ve poco probable y un 1,4% asegura que no asistirá.