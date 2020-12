Se casó Pablo Duggan: el periodista dio el "sí, acepto"

El periodista de C5N contraerá matrimonio con Karen, su pareja.

A pesar de mostrar siempre su perfil más serio, Pablo Duggan sorprendió al revelar una feliz noticia que lo tiene como protagonista: el anuncio de su casamiento con Karen, su novia. La pareja pasó por el Registro Civil. "Pensé que nunca me iba a casar y ahora estoy convencido de que es la mejor vida que puedo tener", confesó el periodista.

"Karen es la mujer de mi vida. Conocerla me cambió hasta la forma de ver las cosas. Me hizo muy bien. Hace un par de años tal vez pensaba que nunca me iba a casar, pero ahora lo hago feliz y contento, y convencido de que es la mejor vida que puedo tener", expresó Duggan, en declaraciones a La Nación. Karen, su pareja, tiene 18 años menos que él, nació en Venezuela y es ingeniera naval.

El conductor de C5N reveló que conoció a su pareja en un bar de Palermo hace un año y medio, el mismo día que Argentina jugaba contra Francia en el Mundial. "Ella había llegado al país hacía un par de meses. Nos conocimos de casualidad, empezamos a salir y nos fuimos a vivir juntos hace dos años y algo, en Tigre. Tenemos tres gatos y un perro", agregó Duggan, muy feliz.

"Nos casamos por civil con todas las restricciones del gobierno de la Ciudad y después hacemos un almuerzo con quince personas, que es lo que está autorizado, en un restó grande, que tiene lugar afuera y con todos los protocolos. Queríamos casarnos antes de fin de año, más adelante veremos si hacemos una fiesta. Por ahora cumplimos este deseo", compartió Pablo Duggan, sobre el cambio de planes en los festejos por la pandemia de COVID-19.

Sobre la luna de miel, expresó que apenas puedan retornar los viajes con mayor "normalidad", se irán a Nueva York. Tras la ceremonia, la pareja dio una nota a "Los ángeles de la mañana" (El Trece) y Karen confesó que Duggan es "un gordito complicado". "Ella es maravillosa", respondió Pablo.

Picante, Ángel de Britto le preguntó a Duggan: "¿Cómo te aguanta?". “No sé como hace para aguantarme, yo soy insoportable...”, dijo el periodista de C5N, entre risas.