La vidente Venus Psíquica predijoque pasará entre Milei y Trump: "No le quiere prestar"

La predicción de Venus Psíquica sobre el encuentro de Trump y Milei.

Venus Psíquica publicó un nuevo video en sus redes sociales vinculado al encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Estados Unidos. El presidente de Argentina asistió al discurso de su par estadounidense en las Naciones Unidas y luego tendrá una reunión en la que pretende confirmar la asistencia directa de Washington para sostener el tipo de cambio hasta las elecciones de octubre en medio de la crisis nacional. Sin embargo, la vidente vaticinó un escenario poco favorable.

Venus Psíquica dijo que tuvo una visión en torno a la visita de Milei a Trump en Estados Unidos. "Baja del helicóptero a tierra norteamericana, se reúnen muchas personas en un lugar donde hay mesas, sillas, personas muy bien vestidas, mucho diálogo, risa", introdujo.

"También veo que el presidente argentino Milei se va a otro lugar con el presidente norteamericano Trump y muchas personas también van a un lugar donde hay una mesa rectangular de madera y se sientan todos. Milei se sienta frente a Trump y ahí discuten, hablan", describió. "El presidente argentino pide ayuda económica, pide por favor, grita, y veo un presidente norteamericano que le dice cosas, lo maltrata un poco y no le quiere prestar el dinero pedido", agregó.

"En última instancia, al pedido de por favor de Milei, le presta algo, muy poco. El presidente argentino le dice 'esto no alcanza', pero no le da mas. Con eso que se arregle.", reveló. "Milei se va enojado, triste y muy preocupado porque lo que consiguió y lo que va a conseguir, el préstamo que pide, no le va a alcanzar para lo que él quiere y necesita", concluyó Venus Psíquica.

La denuncia pública de Venus Psíquica

A través de la cuenta de TikTok llamada JPB News se compartió un video en el que Venus Psíquica afirmó que fue bloqueada de "todas las redes sociales" a causa de sus predicciones vinculadas a Javier Milei. "Estamos bloqueados en todas las redes sociales hasta 2035, diez años por decir la verdad, por querer ayudar a todos ustedes nos han bloqueado en todas las redes no nos dejan publicitar, no nos dejan ver", expresó la vidente.

Además, Venus Psíquica hizo un pedido especial a sus seguidores: "Apelo a todos ustedes que me ayuden, que se suscriban en todas redes y compartan todos mis videos ya que estamos para ayudar, para decir la verdad y por eso nos han bloqueado". Según explicó la astróloga uruguaya, actualmente no tiene acceso a ninguna interacción dentro de las plataformas digitales ni puede "publicitar".