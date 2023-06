¡Disimulá un poco! La felicidad de Cristina Pérez al enterarse que su novio Luis Petri irá como vice de Patricia Bullrich

Cristina Pérez se enteró al aire que su novio será compañero de fórmula de Patricia Bullrich y su reacción fue la que todos esperaban. Qué dijo la periodista de Radio Rivadavia y Telefe Noticias.

Cristina Pérez es la pareja de Luis Petri, quien fue confirmado por Patricia Bullrich como su candidato a vicepresidente en las próximas Elecciones 2023. En este sentido, la periodista de Telefe Noticias y Radio Rivadavia se enteró en vivo que su novio conformará una de las listas de Juntos por el Cambio. Su reacción fue la que todos esperaban.

“Me explotó el teléfono, me llamaban de mi familia, pensé que pasaba algo. Estoy en shock porque no lo veo a Luis desde el mediodía. Evidentemente pasaron cosas. Obviamente se esperaba que fuera entre hoy y mañana la definición, pero estoy en shock, no sé qué decir”, fueron las primeras palabras de Cristina Pérez en Radio Rivadavia.

Continuando con su sorpresa y su felicidad, que no pudo disimular, Cristina Pérez sentenció: “Me enteré por mi familia casi.No sé qué decir, por su carrera estoy feliz porque fueron dos años en el llano luchando para obtener la confianza de los mendocinos, pero seguramente ni él se imaginaba que esa elección lo iba a poner en un punto competitivo para llegar a una nominación como ésta”.

Era obvio: salió a la luz quién es la hermana de Cristina Pérez y a qué se dedica

Cristina Pérez es una de las conductoras de Telefe. Está al frente de Telefe Noticias junto a Rodolfo Barili, en la emisión central del envío, y también disfruta de su presente sentimental junto a Luis Petri. Sin embargo, poco se sabe de su vida privada más allá de los datos que ventila en las redes sociales. Es por eso que hace pocas horas se conoció quién es su hermana y la profesión a la que se dedica.

Cristina Pérez tiene dos hermanos. Uno de ellos es Lorena (el otro es José Gerardo), quien es periodista y trabaja en comunicación hace muchos años. También conduce eventos y viaja por el mundo. Físicamente se parece a su hermana, y también se rodea de gente famosa con la que logró generar una cálida amistad.

Lorena Pérez es productora de espectáculos y madre de Agostina. La sobrina de Cristina Pérez es médico veterinaria. También, la hermana de la conductora de Telefe es madre de Barby (cantante) y Mar Kristal. La hermana de Cristina Pérez vive en Tucumán, provincia de donde es oriunda toda la familia. Ellas son muy unidas y es por este motivo que la conductora del noticiero viaja frecuentemente a su tierra natal para reunirse con los suyos.