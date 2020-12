El periodista Jorge Lanata blanqueó por primera vez la existencia de fuertes conflictos e internas dentro de El Trece. Un secreto que ya se rumoreaba hace tiempo, pero que hoy tiene la confirmación de uno de los mayores referentes del Grupo Clarín.

“Clarín es un lugar muy hostil para competir. Clarín es un quilombo, en el Grupo todos están peleados con todos”, dijo Lanata en una entrevista con la periodista Romina Manguel en A24. Las palabras del periodista cayeron como una bomba debido a que blanqueó, de esa forma, las diferentes internas que hay dentro del multimedio y en especial en El Trece.

"(Héctor) Magnetto no tiene la más puta idea de lo que (Marcelo) Longobardi o yo decimos y está bien que así sea, pero yo aparte no lo aceptaría", sostuvo Lanata en otro tramo de la entrevista. Además, reconoció que le gustaría "poder salir del periodismo", aunque reconoció que aún cree que la profesión puede "cambiar algunas cosas".

"Creo que mi laburo fue útil en ese sentido, les cagamos varios negocios a todos, la gente es al pedo que mire televisión, que lea un libro, un libro puede cambiar la vida, la televisión no. El circuito comercial condiciona al periodismo, yo hoy vivo de la radio, gano más en la radio que en la televisión. Este es el mejor equipo que tuve en la radio".

El último episodio conocido de esto fue la salida del Director Periodístico, Carlos de Elía, a principio de mes y luego de 30 años de carrera en el Grupo Clarín. "No soy un fanático de la nostalgia. Podría repasar desde cuando éramos 80 y hacíamos no más de dos horas de noticias de lunes a viernes para El Trece, y llegar a este presente de liderazgo donde somos 350 y las noticias fluyen por todas las plataformas", escribió De Elía en uno de los pasajes de la misiva.

"Es con ese capital profesional y personal que desde el 9 de noviembre dejo la redacción para empezar una nueva etapa en Artear como asesor de contenidos de nuestro director general Lucio Pagliaro. Mi nueva tarea implicará una mirada más global de nuestro trabajo, enfocado en los problemas que enfrenta hoy la industria y los medios de comunicación", detalló en la carta que publicó completa en el diario La Nación.

Quien ocupó el lugar de Carlos de Elía es el periodista Ricardo "Rapa" Ravanelli, actual Gerente de Noticias de Artear, ex productor general de Telenoche, En Síntesis, Arriba Argentinos, Noticiero del trece, TN y Periodismo Para Todos; alguien que podrá estar en el medio de la interna entre los Lanata Boys y los históricos de Telenoche.

Los históricos vs los Lanata Boys

Los "históricos" denuncian que la baja del rating del noticiero responde a la "falta de credibilidad" de las huestes de Lanata, quienes desembarcaron en 2016; después de que Ravanelli se impusiera en la interna con de Elía -ex marido de María Laura Santillán- y pasara a ser el productor general del noticiero a convertirse en el Gerente de noticias. El dato no es menor si se tiene en cuenta que Ravanelli fue el productor general de Periodismo para todos y quien impulsó no sólo los cambios del formato de noticias, sino que sumó a la planta del noticiero a Nicolás Wiñazki y a Luciana Geuna, entre otros.

Uno de los reclamos contra los "Lanata Boys" es que no tienen información y que sólo "opinan delante de cámara". "El reclamo viene no sólo por el lado de la 'vieja escuela' del periodismo. Lo que les espetan en la cara es que ningún funcionario del Gobierno actual les atiende el teléfono. El único que tiene información propia es Marcelo Bonelli, que forma parte del grupo de los ‘históricos’”.