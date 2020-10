El Dipy generó una nueva polémica a su alrededor, al criticar la decisión del pueblo chileno a través de un plebiscito para reformar la constitución de Augusto Pinochet.

El cumbiero es conocido en las redes sociales por sus comentarios ultraliberales y antiperonistas, pero ahora develó una nueva faceta en la que también se mete en la política de otros países, con el mismo desconocimiento con que lo hace en su propio país.

"Si te felicitan Maduro, Del Caño y las Farc, quiere decir que no está bien. No era por ahí, Chile. Abrazo para el pueblo chileno", escribió en su cuenta de Twitter el cantante. El mensaje, que desconoce las luchas populares en el país vecino para suprimir la constitución establecida durante la dictadura de Pinochet a 30 años del fin de su gobierno de facto, recibió un fuerte repudio en las redes y hasta sus habituales seguidores lo cuestionaron.

El nuevo papelón obligó al Dipy a borrar horas más tarde su publicación que, sin embargo, fue capturada por otros usuarios. No obstante, el polémico cantante siguió respondiendo a quienes lo criticaron sin retractarse.

El papelón del Dipy en televisión

Días atrás, el cumbiero fue parte de un picante cruce con el periodista Mauro Federico por la reforma judicial. El columnista demostró que el Dipy no sabía de lo que estaba hablando y lo dejó sin palabras.

"Me decís que no opinás de algo que no sabés y acabas de hacer una serie de consideraciones sobre un montón de temas donde... ¿Qué sabés?". Ante esto, el cantante lo desafió: "¿De qué? Preguntame".

El periodista le consultó entonces por el Consejo de la Magistratura y la Reforma Judicial y el cantante comenzó a titubear: "La Reforma Judicial... Creo que hay muy pocos puntos que realmente nos sirvan a nosotros".

"Contame los puntos que te parece que no sirven", insistió Federico. Pero lejos de constestar, Dipy intentó desviar el tema: "La Ley muy arriba pero... Mirá, te voy a hablar a vos. Te voy a decir algo para que vos sepas. Hay mucha gente que está mirando del otro lado, que cuando se le habla con tecnicismos o un montón de cosas, hay muchos que no entienden".

"Y yo quiero explicarte esto... Yo hablo de lo que aprendo, de lo que leo, de lo que ustedes muestran o de lo que me interiorizo en algún portal o libro", agregó.

Tras esto, el periodista ignoró lo manifestado y agregó: "¿Cuántos procesamientos tiene Cristina Fernández? Ya que mencionaste el caso". Pensativo, El Dipy apostó: "Si no me equivoco, más de 20". Federico negó y sentenció duramente: "No. Te sigo preguntando porque estás hablando con la propiedad de alguien que evidentemente conoce del tema o que reclama que la gente habla sin conocer... Y vos hacés lo mismo".