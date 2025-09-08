Trump no logra anular el veredicto de 83,3 millones de dólares de E. Jean Carroll

Un manifestante sostiene un cartel detrás de la escritora E. Jean Carroll fuera del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos

Un tribunal federal de apelaciones rechazó el lunes anular un veredicto de un jurado de 83,3 millones de dólares contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por dañar la reputación de la escritora E. Jean Carroll en 2019 cuando negó su demanda por violación.

El Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos en Manhattan rechazó el argumento de Trump de que el veredicto de enero de 2024 debía ser anulado porque merecía inmunidad presidencial ante la demanda de Carroll.

El mismo tribunal confirmó el 13 de junio el veredicto separado de 5 millones de dólares del jurado contra Trump en mayo de 2023 por una difamación similar y por agresión sexual.

Carroll, de 81 años, ex columnista de la revista Elle, acusó a Trump de atacarla alrededor de 1996 en un vestidor de los grandes almacenes Bergdorf Goodman.

Trump negó por primera vez su demanda en junio de 2019, diciendo a un reportero que Carroll "no era mi tipo" y que inventó la historia para vender su libro de memorias "¿Para qué necesitamos a los hombres?"

Esencialmente repitió sus comentarios en una publicación de Truth Social de octubre de 2022, lo que llevó al veredicto de 5 millones de dólares, aunque el jurado no encontró que Trump violara a Carroll.

La indemnización de 83,3 millones de dólares incluía 18,3 millones por daños emocionales y de reputación, y 65 millones por daños punitivos.

En su última apelación, Trump argumentó que la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de julio de 2024 que le otorgaba una inmunidad penal sustancial le protegía de la responsabilidad en el caso civil de Carroll.

También dijo que habló sobre Carroll en 2019 en su calidad de presidente, y que no inmunizarlo podría socavar la independencia del Poder Ejecutivo.

Trump también dijo que el juez federal Lewis Kaplan, que supervisó ambos juicios, cometió otros errores, entre ellos al tachar su testimonio de que al hablar de Carroll "solo quería defenderme a mí mismo, a mi familia y, francamente, a la presidencia".

En junio, Carroll publicó otras memorias, "Not My Type: Una mujer contra un presidente", sobre sus batallas legales contra Trump.

(Reportaje de Jonathan Stempel en Nueva York, editado en español por Juana Casas)