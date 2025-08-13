Stallone y KISS serán homenajeados en los Premios Kennedy Center 2025

Foto del miércoles del anuncio de que Sylvester Stallone será homenajeado durante los premios Kennedy Center 2025

El músico country George Strait, la estrella de cine Sylvester Stallone y la banda de rock KISS serán homenajeados con los Premios Kennedy Center 2025, uno de los mayores reconocimientos en las artes escénicas estadounidenses, dijo el miércoles el presidente Donald Trump.

El actor de teatro inglés Michael Crawford y la cantante Gloria Gaynor también serán homenajeados en el evento a finales de este año.

Trump dijo que le pidieron que presentara el evento, que se emitirá en la CBS en diciembre, y que aceptó a regañadientes.

"No quería hacerlo. ¿De acuerdo?", dijo Trump. "Van a decir 'él insistió'. Yo no insistí. Pero creo que será todo un éxito".

Trump llegó al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas para dar a conocer a los galardonados de 2025 y promocionar una importante renovación.

Desde que regresó al poder en enero, Trump ha tratado de poner su sello en la cultura y las instituciones estadounidenses para alinearlas más cerca de sus preferencias políticas y personales.

Su Gobierno ha ordenado una revisión de algunos museos y exposiciones del Smithsonian para "eliminar narrativas divisivas o partidistas." En la Casa Blanca, Trump ha añadido pan de oro al Despacho Oval, ha pavimentado el Jardín de las Rosas y se ha embarcado en planes para un salón de baile de 200 millones de dólares.

Trump no asistió a actos en el Centro Kennedy durante su primer mandato, pero se ha interesado mucho por él durante el segundo, prometiendo revisar una institución que él y sus partidarios consideran demasiado liberal. En febrero destituyó al presidente del directorio y asumió él mismo el cargo.

En una publicación en X, el Centro Kennedy dijo que su edificio -que se inauguró en septiembre de 1971- se sometería a renovaciones gracias a las gestiones de Trump.

Los republicanos votaron recientemente, como parte de un amplio proyecto de ley de recorte de impuestos y gastos, destinar 257 millones de dólares a la renovación del edificio, a condición de que la sala de ópera lleve el nombre de la primera dama Melania Trump.

El representante republicano Bob Onder presentó en julio un proyecto de ley que rebautizaría el edificio modernista como Centro Donald J. Trump para las Artes Escénicas.

