Sin límites: Feinmann dijo que Alberto Fernández tiene "capacidades diferentes"

El nuevo ataque de Feinmann a Alberto Fernández cruzó los límites usando a la discapacidad con ironía

No es la primera vez que en LN+ relativizan las medidas para frenar los contagios de Coronavirus en el momento más crítico de la pandemia en la Argentina. Esta vez, el periodista Eduardo Feinmann mezcló todo y se dirigió, con sorna, al presidente de la Nación Alberto Fernández de una manera muy desafortunada. "Yo también creía que usted, señor presidente, tenía capacidades diferentes", lanzó el periodista.

En su programa por la señal de TV de LN+, El Noticiero, Eduardo Feinmann compartió una carta que un joven con parálisis cerebral le dirigió a Alberto Fernández en torno a las dificultades que atravesaban los docentes con los alumnos con discapacidades en la que expresaba: "Quiero aclararle que la forma correcta de dirigirse personas con discapacidades. No se dice personas con capacidades diferentes. Somos personas con derechos", declaró el joven de 21 años que invitó al Presidente a conversar sobre las diferencias entre los conceptos utilizados.

Rápidamente, Feinmann usó el reclamo de Iván para atacar a Alberto Fernández, y lejos de atender a la explicación del estudiante de Diseño Multimedial, decidió utilizar erróneamente los conceptos para reafirmar su malicia. "¿Se juntará usted, señor presidente, con esta persona? Yo también creía que usted, señor presidente, tenía capacidades diferentes. Que tenía capacidad de liderazgo que no lo tiene. Lo demostró", lanzó irónicamente.

No conforme, insistió con alterar los significados de conceptos tan delicados y retomó el ataque a Alberto Fernández: "Pensé que tenía una capacidad diferente, liderazgo, capacidad de imponerse, capacidad de ser presidente de la república con todas de la ley y no mandado por la vicepresidenta de la república", expresó.

¿Por qué se debe decir personas con discapacidad?

Tanto en diálogos cotidianos como en los medios de comunicación masivos escuchamos distintos términos para referirse a personas con discapacidad. Se han difundido conceptos como discapacitado, capacidades diferentes, capacidades especiales, así como la utilización con finalidad descalificativa términos relacionados a la discapacidad.

El nuevo paradigma o modelo social sobre discapacidad está construido desde la perspectiva de los derechos humanos, y se centra en la dignidad propia del ser humano. Es por esto que desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) sugieren utilizar el término discapacidad y no hablar de personas con capacidades especiales o diferentes ya que "no es necesario hablar con bondad para evitar prácticas discriminatorias, sino garantizar sus derechos". También que "se evite la invisibilización de la discapacidad, superando un paradigma pasado" y, de esta manera, "utilizar los términos persona con discapacidad, no hablar de discapacitado/a, ya que su discapacidad no lo define como persona".