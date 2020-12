El conductor de A24 Eduardo Feinmann quedó escrachado luego de que al aire diera por cierta una información falsa y se burlara del gobierno nacional. El periodista dijo que iban a crear un ministerio de la menstruación que en realidad era una parodia de Viviana Canosa.

"La verdad que el gobierno está en cosas muy importantes: parece que un grupo de mujeres fueron a reclamarle al presidente un Ministerio de la Menstruación", afirmó Feinmann.

Mariano Obarrio, columnista del programa, agregó que ya había un observatorio. En ese momento, Feinmann reafirmó: "Ahora quieren un ministerio, con ministro, secretario, subsecretario y varias secretarías".

Luego, Feinmann comenzó a burlarse de la información falsa que dio. "Una secretaría seria el tampón, otra la copita menstrual". Luego agregó que haría otros ministerios como "la próstata".

La fake news nació con Canosa

, la operadora mediática Viviana Canosa vuelve a desinformar con su discurso en el que prevalece la violencia hacia las mujeres. Con una nota de opinión publicada en Infobae, la conductora de Canal 9 despotricó contra la gestión menstrual y la iniciativa que impulsan funcionarias y legisladoras para alcanzar la Justicia Menstrual, ya que, menstruar implica desigualdad que afecta no sólo la economía sino la salud, la educación y el trabajo de las mujeres y personas menstruantes.

Bajo el título, "Se viene el Ministerio de la Menstruación, obvio con nuestros impuestos", la mediática despotrica contra este foro que se reunió esta semana y desconoce en sus líneas que menstruar es un tema"tabu" para una sociedad patriarcal que durante años se dedicó a ocultar esto. Desconoce que en los sectores más vulnerables las niñas, adolescentes que menstrúan faltan al colegio porque no tienen plata para comprar toallitas o tampones, de algo que se burla Canosa en su nota.

"Miré la foto y las vi a todas vestidas con su prenda roja ¿Qué es lo que están pidiendo estas mujeres?, me pregunté. ¿Un Ministerio porque menstruamos? A ver, hay 20 minas que me están diciendo “pagame el tampón cuando me indispongo”. Si estas 20 minas en vez de estar pidiendo por el Ministerio de la Menstruación estuvieran pidiendo por la educación, me pongo el vestido rojo y las voy a acompañar, pero pedimos cosas que no conducen a nada. Imposible no enojarme", dispara en el artítculo.