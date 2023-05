Precio de Disney Plus en Argentina 2023: cuánto cuesta el servicio para ver series y películas

Disney+ suscripción anual: para aquellos que desean un compromiso a largo plazo y ahorrar dinero, Disney Plus ofrece una suscripción anual por $6699 . Con esta opción, los fanáticos de Disney pueden disfrutar de todas las ventajas mencionadas anteriormente durante todo el año, asegurándose de no perderse ni un solo lanzamiento o serie destacada.

Combo Disney+ y Star+ por mes: si te apasiona tanto el contenido de Disney como el entretenimiento deportivo y general, entonces el combo Disney Plus y Star Plus es la opción ideal para ti. Por solo $1999 por mes, los suscriptores pueden acceder tanto a Disney Plus como a Star Plus. Este último ofrece una amplia selección de contenido deportivo en vivo, series y películas, lo que brinda una experiencia de entretenimiento completa para todos los gustos.