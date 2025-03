¿Por qué no hay que usar mucha pasta de dientes para cepillarse?

Por qué no hay que usar mucha pasta de dientes

Una de las primeras actividades que las personas realizan tras una larga noche de sueño es ir al baño para quitarse el mal aliento que tienen en la boca. Este simple acto es algo habitual pero demanda una pequeña consideración para que la salud bucal se encuentre en perfecto estado y la recomendación se vincula con la cantidad de pasta dental a utilizar.

También después del almuerzo en el trabajo o cualquier otra instancia en donde se haya degustado comida, la limpieza bucal es necesaria para eliminar la presencia de restos de alimento que haya quedado atrapado entre los dientes. Uno que con el paso del tiempo puede alterar de gran manera el aliento y provocar cierta sensación desagradable en otras personas.

"Mi marido pidió dentífrico en el hotel. Ahora no sabe si usarlo o cuidarlo y verlo crecer y apoyarlo en las decisiones que tome en su vida", expresó MicaDeJota, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El tamaño del pomo despertó varios comentarios en el posteo. Aunque el mismo está pensado para que las personas hagan uso de los beneficios de la pasta dental durante sus vacaciones, no está recomendado para cierta frecuencia diaria.

De hecho, el tamaño se vincula de gran manera con una recomendación que entregan los especialistas en salud bucal. "La espuma generada puede dificultar el enjuague adecuado de la boca, lo que puede llevar a la acumulación de residuos en áreas de difícil acceso. Además, el uso excesivo de pasta dental puede ser abrasivo para el esmalte dental, especialmente si frotas con fuerza", expresan desde Clínica Dental Aparicio. El tamaño de la colocación de la pasta debe ser similar al de una pequeña esfera.

Cómo cepillar los dientes de manera correcta

Lo primero es mojar el cepillo para que la pasta dental se pueda distribuir de manera correcta. Aplicar una cantidad considerable, pero no en exceso, de pasta para comenzar el proceso de limpieza. El frotado en los dientes debe ser suave para evitar que las encías sangren y poder remover con eficacia los restos de comida. Tras dos minutos de cepillado, se enjuaga la boca y se procede eliminar a la sustancia que se encuentra en el interior.

Los beneficios del hilo dental

Para alcanzar un elevado grado de limpieza bucal es recomendable que al proceso con pasta y cepillo se sume un segundo método que ayuda a reducir de gran manera la acumulación de comida, bacterias y cierta decoloración en los dientes. El uso de hilo dental es ideal para que la salud bucal se mantenga en un perfecto estado de conservación. Su aplique permitirá que las placas disminuyan de forma considerable.