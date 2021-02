La investigación de la muerte de Diego Armando Maradona continúa y todas las miradas están puestas en quien fuera su médico personal al momento de su muerte. En esta oportunidad, el médico que lo atendió más de 30 años ayer dio su testimonio ante la Justicia y apuntó a la responsabilidad de Leopoldo Luque.

Alfredo Cahe, el especialista que lleva más de 10 años alejado del entorno de Maradona declaró ante los fiscales generales de San Isidro que investigan el desenlace del campeón del mundo y precisó que "la muerte se produjo por una insuficiencia cardíaca y renal".

"Ese resultado era totalmente evitable. Con un correcto seguimiento y control era evitable", lanzó Cahe apuntando a la responsabilidad del personal de salud que acompañaba al ex futbolista en sus últimos días. Respecto de las decisiones médicas consideró que "las anormalidades" son "muy groseras".

En su presentación en San Isidro, el médico denunció negligencia e indicó que "lo primero que se debía tratar es el tema del corazón, presentaba hipertensión arterial y arritmia frecuentes".

La de Cahe que no fue

En su declaración, Cahe compartió que, así como no tuvo acceso a la historia clínica de Maradona, tampoco tuvo acceso a la Clínica Olivos cuando intentó visitarlo luego de ser intervenido por un hematoma subdural en la cabeza.

"Me hice presente en la Clínica Olivos porque Verónica Ojeda (ex pareja de Maradona) me pidió que lo vea. Le pregunté a Leopoldo Luque si había un médico clínico permanente atendiéndolo y me dijo que no", remarcó el médico en la declaración. Además, agregó que fue a verlo a Maradona un día después de ese primer intento y personal de seguridad de la Clínica Olivos le impidió el acceso, por lo que se comunicó telefónicamente con el imputado en la causa que investiga la muerte "El Diez", Leopoldo Luque, quien le adelantó que le darían la externación.

Entre las frases más fuertes de Cahe, también sostuvo: "Manifesté que tenía que ir a un lugar con terapia intensiva". Además, indicó que a Luque lo vio una vez "le consulté quién lo había operado y no me contestó", añadió al tiempo que observó que "todo era muy improvisado".