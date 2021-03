Los lazos con la dictadura del exfuncionario de Trump detenido por el ataque al Capitolio

Federico "Freddie" Klein fue detenido en Virginia por el asalto al Capitolio de enero pasado

Hace unos días fue detenido Federico "Freddie" Klein por su importante rol en el ataque al Capitolio estadounidense del pasado 6 de enero. Klein es un ex funcionario de la administración de Donald Trump, su familia tiene estrechos vínculos con la dictadura cívico militar de 1976 y, según diferentes colegas, solía alabar constantemente al gobierno dictatorial que desapareció a 30.000 personas en Argentina.

En enero paso se produjo un hecho inédito en la historia norteamericana: un numeroso grupo de personas invadió el Capitolio para intentar detener el proceso de certificación que estaban realizando las cámaras legislativas del resultado de las elecciones que dieron como ganador a Joe Biden. Durante el asalto murieron cuatro seguidores de Trump y un policía. Ya hay más de 300 personas que fueron imputadas en tribunales federales debido al ataque al Capitolio.

La primera persona con claros vínculos con el gobierno de Donald Trump que fue detenida por el asalto fue Federico "Freddie" Klein, que además también tiene lazos con la dictadura cívico militar que tomó el gobierno argentino en 1976. Nacido en 1978 en Estados Unidos, Klein trabajó en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, en el departamento encargado de Brasil y el Cono Sur, durante la administración Trump. Después fue trasladado a la oficina que administra las peticiones de acceso a información federal (FOIA). También había sido analista durante el 2016 de la campaña que llevó a Trump a la presidencia de los Estados Unidos.

Federico Klein pasó 10 años en el Cuerpo de Marines, desde el participó en diversos viajes a Irak. Según distintos colegas de Klein en el Departamento de Estado, "Freddie" solía expresarse a favor de la Dictadura y la Junta Militar, además de asegurar que la misma había sido "positiva" para el país. Claro que estas opiniones no son casuales, teniendo en cuenta los estrechos lazos de la familia Klein con la derecha argentina.

Guillermo Walter Klein, tío de Freddie, fue un importante funcionario de las dictaduras de 1966 y de 1976. Durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, Guillermo Klein se desempeñó como Subsecretario de Inversiones Extranjeras y como Subsecretario de Obras y Servicios Públicos, mientras que durante la presidencia de Jorge Rafael Videla trabajó como Secretario de Programación y Coordinación Económica.

Según Cecilia Klein, madre de Federico, Guillermo era solo un tecnócrata que no tenía nada que ver con la violencia ejercida por las dictaduras de las que fue funcionario. La misma Klein aseguró que su ex esposo y padre de Freddie no apoyaba a la Junta Militar, aunque también en charla con el sitio Vice News justificó el golpe de estado apelando al contexto económico y social que vivía el país entonces.