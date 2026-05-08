Día Mundial del Moscato: 4 bares imperdibles para salir el fin de semana en Buenos Aires

Cada 9 de mayo se celebra el Día Mundial del Moscato y este sábado Buenos Aires cuenta con los mejores cuatro bares para salir a celebrarlo. Desde regalar copas o botellas, y hasta ofrecer descuentos, cada espacio tendrá una propuesta para que los comensales celebren al máximo este histórico vino.

Los 4 bares para salir este fin de semana y disfrutar de un Moscato

La Casa Blanca de Habana

En el Día del Moscato, La Casa Blanca de Habana se suma a la celebración con una propuesta que recupera el espíritu de las pizzerías porteñas: durante la noche del sábado 9 de mayo, cada mesa que cene en el local recibirá como obsequio una botella de Momenti para llevar. Se trata del moscato de la casa elaborado junto a la bodega Foster Lorca.

La Casa Blanca de Habana regalará una botella de Momenti para llevar.

La recomendación es pedir una fainá —disponible con toppings como tomates confit, rúcula o cebolla morada— y luego seguir con pizzas de sabores intensos, como la versión azul con base de crema y cebollas, la de cuatro quesos o la clásica de mozzarella. De perfil dulce, fresco y con una acidez equilibrada, el vino acompaña especialmente bien este tipo de preparaciones, completando así una experiencia que rinde homenaje al tradicional trío porteño de moscato, pizza y fainá.

Dirección: Nazca 4301, Villa Pueyrredón.

Casa Bellucci

En este bar, el moscato se presenta como eje de la oferta de bebidas, con opciones que incluyen versiones tintas, blancas y espumantes disponibles por medida, además de una línea de cócteles donde este vino funciona como base. Entre ellos se destacan el Moscato de Verano, preparado con moscato infusionado, naranja, albahaca y agua tónica, y el Penimoscato, que combina whisky, limón, almíbar de moscato y miel, a los que se suman formatos como la jarra para compartir. Este sábado durante toda la jornada, el restaurante regalará un vaso de esa bebida a los comensales, reforzando su presencia dentro de una propuesta que busca revalorizar este varietal en la escena gastronómica porteña.

Dirección: Del Barco Centenera 1699, Parque Chacabuco.

El bodegón de Kimberley

En Villa Devoto, el bodegón de Kimberley se suma al Día del Moscato con Momenti, su vino de la casa, que puede disfrutarse tanto en botella como en versiones más relajadas, como el Momenti Spritz, con agua tónica, o el Moscatoni, con gaseosa. De perfil dulce y con una acidez equilibrada, el vino se adapta especialmente bien a sabores intensos, reforzando el carácter clásico y abundante que define la propuesta del bodegón.

Para acompañar, la sugerencia comienza por opciones con queso como la provoleta —en sus distintas variantes— o las muzzarelitas, y continúa con platos más contundentes como las milanesas, ya sea en versión fugazzeta o napolitana.

Dirección: Joaquín V. González 3238, Villa Devoto.

Casa Planes

El nuevo restaurante de los chefs y empresarios gastronómicos Cabito Massa Alcántara y Guillermo Busquiazo presentan una carta ideada para diferentes momentos del día, donde la hora del vermut adquiere un rol central. Su propuesta de moscato tinto y blanco, y Moscato de Verano, elaborado con moscato tinto, infusión de almibar de moscato, tónica, albahaca y una rodajita de naranja para coronar, se perfila como la opción ideal para disfrutar de una bebida acompañada por sus entradas. Entre otras, sobresalen la tortilla de papa y lactonesa de chistorra, mbejú caprese, y petit brie al horno, con vegetales, miel y pesto. Un plan ideal para picar, y disfrutar de la cocina artesanal y porteña del lugar, en el corazón de Caballito.