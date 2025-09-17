No es el 21 de septiembre: la verdadera fecha en que arranca la primavera

La verdadera fecha en que arranca la primavera.

Faltan pocos días para el inicio de la primavera y aunque estamos acostumbrados a celebrar llegada todos los 21 de septiembre, lo cierto es que este año vendrá otro día. Los detalles sobre el equinoccio, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año y el que marca el cambio de estación.

El equinoccio es apenas un instante en el que el Sol cruza el ecuador celeste y reparte sus rayos con la misma intensidad en los dos hemisferios, anunciando la llegada de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el hemisferio norte. Asimismo, el equinoccio solo ocurre dos veces al año: en marzo y en septiembre.

Cuándo llega la primavera en 2025

Siguiendo información del Instituto Geográfico Nacional y al Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, el equinoccio de primavera 2025 será el lunes 22 de septiembre a las 15.19. Los equinoccios son muy importantes ya que marcan el cambio de estaciones y sirven como puntos de referencia en la consulta del calendario solar.

Para el próximo domingo 21 de septiembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por una posible Sudestada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El viento sostenido y fuerte, junto al descenso en el mercurio, serán las características del próximo fin de semana: las ráfagas superarían los 50 km/h, especialmente en zonas ribereñas.