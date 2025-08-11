Paramount se convertirá en casa exclusiva de la UFC en EEUU con acuerdo de 7.700 millones de dólares

Paramount, propiedad de Skydance, se convertirá en el hogar exclusivo en Estados Unidos de Ultimate Fighting Championship en virtud de un acuerdo de siete años valorado en unos 7.700 millones de dólares, marcando el primer movimiento estratégico importante del gigante de los medios de comunicación fusionado bajo el nuevo CEO David Ellison.

A partir del próximo año, Paramount+ transmitirá en Estados Unidos los 13 eventos numerados de la UFC y 30 Fight Nights. La UFC, propiedad de TKO Group Holdings, también transmitirá de forma simultánea algunos combates numerados en la cadena CBS de Paramount, anunciaron las empresas el lunes.

El acuerdo se basa en el compromiso de Ellison de aumentar la inversión en contenidos exclusivos de alta calidad, que había calificado de "principal motor del crecimiento de abonados".

Los contenidos deportivos se han convertido en la piedra angular de la estrategia de los medios de comunicación, a medida que se acelera el cord-cutting (cancelación de suscripciones a televisión por cable o satelital), y rivales como Netflix y Disney también han alcanzado acuerdos similares para reforzar sus ofertas.

Netflix se ha asegurado un acuerdo global de 5.000 millones de dólares por 10 años para WWE Raw a partir de 2025 y ha añadido dos partidos del día de Navidad de la NFL. ESPN, de Disney, amplió los derechos de NFL, NHL, MLB y College Football Playoff.

"La incorporación a nuestras plataformas de los eventos imprescindibles de UFC durante todo el año es una gran victoria", dijo Ellison, que calificó a UFC de "potencia deportiva mundial".

Paramount pagará un promedio de 1.100 millones de dólares al año a TKO Group e incluirá los eventos sin costo adicional para los abonados, alejándose del modelo tradicional de pago por ver de la UFC. Es posible que busque los derechos de UFC en otros mercados a medida que vayan saliendo a concurso.

"No buscan superar las ganancias a corto plazo, sino dejar una impronta a largo plazo en el futuro de la industria de los medios para 'ganar'", afirmaron los analistas de LightShed Partners.

UFC organiza unos 43 eventos en directo al año, que llegan a unos 100 millones de aficionados estadounidenses y a casi 950 millones de hogares en todo el mundo. Su programación incluye eventos de gran repercusión, como UFC 300, y Fight Nights semanales.

Paramount y Skydance completaron su fusión de 8.400 millones de dólares la semana pasada, culminando un largo proceso marcado por el escrutinio político y las preocupaciones de los accionistas.

Con información de Reuters