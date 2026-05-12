Demi Moore califica la lucha contra la IA como una batalla perdida antes de inauguración de Cannes

Demi Moore, miembro del jurado del 79º Festival de Cine de Cannes, observa durante una conferencia de prensa previa a la ceremonia de apertura del 79º Festival de Cine de Cannes en Cannes

Demi Moore instó el martes a la industria cinematográfica a encontrar formas de ‌colaborar con la inteligencia ‌artificial y protegerse de ella, en lugar de librar una batalla perdida en su contra, en vísperas de la ceremonia de inauguración del Festival de Cine de Cannes.

"La IA ya está aquí. Por lo tanto, luchar contra ella es, en cierto sentido, ​librar una batalla ⁠que vamos a perder. Así que encontrar formas ‌de trabajar con ella es el camino ⁠más valioso que podemos seguir", ⁠afirmó Moore.

La actriz estadounidense, que recibió su primera nominación al Oscar por la película de terror "La sustancia" tras ⁠su estreno en Cannes en 2024, regresa al ​festival este año como uno de ‌los nueve miembros del jurado ‌que entregará la Palma de Oro el 23 ⁠de mayo.

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"¿Estamos haciendo lo suficiente para protegernos? No lo sé", comentó Moore a la prensa. "Y por eso mi inclinación sería decir que probablemente no".

El festival ​no permite ‌la IA generativa en la competición, pero el debate sobre el papel de esta tecnología en la realización cinematográfica ha sido un tema dominante en el festival, que se ⁠posiciona como guardián de lo que se considera cine.

Park Chan-wook, el primer cineasta surcoreano en presidir el jurado, reflexionó sobre cómo su país se ha convertido en una potencia de la industria cinematográfica desde que llevó su thriller "Oldboy" a Cannes en 2004.

"Corea ya no se encuentra en ‌la periferia de la industria cinematográfica mundial", afirmó a través de un intérprete. "La razón no es solo que el cine coreano haya tenido mucho éxito y haya llegado al centro de la industria. Es porque el ‌centro de la industria cinematográfica mundial se ha expandido".

Comparar las 22 películas a concurso y clasificarlas en primer, segundo ‌y tercer ⁠lugar podría parecer un acto "sin sentido", señaló. "Pero ahí es también donde reside su valor, ​porque es una oportunidad para contárselo a todo el mundo y rogarles que, por favor, vean estas películas".

(Escrito por Miranda Murray; editado en español por Carlos Serrano)