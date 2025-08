Dónde queda la isla “ojo misterioso”: por qué se volvió el nuevo atractivo argentino

Dónde queda la isla ojo misterioso

El Delta del Paraná se encuentra compuesto por una gran cantidad de porciones de tierra en las que muchas están vírgenes porque es imposible acceder a ellas o no disponen de las condiciones necesarias para montar una estructura. Esto permitió que se tardara bastante en dar con "La isla del Ojo Misterioso", que se destaca por su forma y un particular detalle sobre el agua que la rodea.

Se trata de una formación que fue descubierta de casualidad cuando se estaban tomando imágenes para un documental sobre la región del Delta. "Encontramos el círculo perfecto, como se ve desde el aire", comentó Sergio Neuspiller, que en el 2016 dio con este lugar que desde la tierra es casi imposible de observar. Esto motivó a que se hagan varias investigaciones para poder dar con su origen y conocer un poco más el ambiente que lo rodea.

"Parece un error del mapa, pero no. Esta formación circular que gira lentamente sobre sí misma es real. ¿Cómo mantiene su forma precisa? Es una isla flotante, masa de vegetación y tierra desprendida", expresa la voz del video que presenta a La isla del Ojo Misteriorso. Sus medidas señalan que se trata de un círculo que dispone de 120 metros de diámetro, que se encuentra cerca de Campana pero su acceso no es para nada fácil porque se debe atravesar un terreno que no es apto para la circulación.

Lo misterioso y una de las particularidades del descubrimiento es que el agua que rodea a la isla es una cristalina a diferencia de lo que sucede en todo el Delta del Paraná, que dispone de un color marrón por la presencia de tierra en el fondo. Por otro lado, el suelo marino de este pequeño lago presenta una superficie firme. Otra característica que va en contra con lo que normalmente se observa en la región.

Esto permitió que surjan una gran cantidad de teorías sobre su origen y una de ellas hacen mención de la presencia de ovnis. Sin embargo, la explicación científica expone que se trata de un embalsado que es bastante común en la Cuenca del Plata. Es un conjunto de plantas acuáticas que permiten la generación de pequeños ecosistemas. Aunque no deja de ser llamativo que su agua disponga de propiedades muy distintas.

