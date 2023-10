Qué dijo Javier Milei del papa Francisco, el tema que llevó Massa al debate presidencial

Javier Milei habló sobre sus dichos sobre el papa Francisco luego de la pregunta al hueso que le hizo Sergio Massa en el debate presidencial.

Durante la primera jornada del debate presidencial en camino a las elecciones 2023, el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, apuró al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y le pidió que explicara sus dichos sobre el papa Francisco. Ante esto, el candidato de La Libertad Avanza tuvo que repasar sus desafortunados dichos sobre el líder religioso que ofendió a muchos seguidores católicos.

"Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más grande de la historia", lanzó Massa durante los 15 segundos que tuvo para hacerle una pregunta a Milei en la última instancia del debate. "Bueno, mis afirmaciones fueron hechas en un contexto en el que todavía no estaba en política", empezó por decir el candidato libertario.

Luego, acusó al candidato de Unión por la Patria de estar "mal informado", a lo que Massa negó con la cabeza ya que no tenía permitido interrumpir. "Porque ¿sabés que?, yo ya había pedido perdón por eso y lo volvería a hacer, porque no tengo problema. Si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello", continuó Milei.

Asimismo, afirmó: "Otra de las cosas que dije es que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de estado, sino como líder de la iglesia católica". Por último terminó con un tono burlón a Massa: "Por lo tanto, dale, dejá de chicanear y dedicate a bajar la inflación y terminar el Gobierno de manera decorosa".

Qué había dicho Javier Milei sobre el Papa Francisco

Durante varias entrevistas que brindó, Javier Milei habló sobre el rol de Papa Francisco como líder religioso. Rol que asumió en el 2013 consolidándose como el primer papa latinoamericano de la historia mundial. Sin embargo, recientemente se volvió a convertir en noticia tras las declaraciones que brindó sobre Jorge Bergoglio en la entrevista que le dio al periodista estadounidense Tucker Carlson.

En ese momento, Milei apuntó contra el Sumo Pontífice y lo describió como “el representante del maligno en la Tierra”. Asimismo, dijo que era un “jesuita que promueve el comunismo” y un “personaje impresentable y nefasto”.