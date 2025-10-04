Una mujer se ganó la lotería dos veces en 2 meses y ganó un total de 210 mil dólares: "No puede ser".

Una mujer se ganó la lotería dos veces en apenas dos meses y obtuvo un premio de 210.000 dólares. La afortunada, oriunda de Carolina del Sur, Estados Unidos, recientemente se ganó un segundo premio de 10.000 dólares gracias a un boleto de lotería instantánea. Anteriormente, había ganado 200.000 dólares en otro juego de lotería.

Esta segunda victoria comenzó cuando compró un boleto de 10 dólares en una tienda ubicada en East Poinsett Street, en la ciudad de Greer. Al descubrir que había ganado, la mujer apenas pudo reaccionar y expresó incrédula: “No puede ser". Inmediatamente, la noticia se viralizó en todo el mundo.

Su primer gran premio había llegado en julio, cuando un boleto llamado Ice Cold Bonus, que le costó solamente 5 dólares en una estación de servicio, le hizo ganar 200.000 dólares. Después de sus dos triunfos consecutivos, la ganadora reconoció sentirse “un poco menos estresada”. Contando estos dos premios ganados, su inversión fue de 15 dólares y ganó 210.000 dólares.

Otros casos de buena suerte en loterías de Carolina del Sur

Su historia se suma a una racha de buena suerte que atraviesa Carolina del Sur, donde en las últimas semanas se reportaron cuatro ganadores más de montos importantes. Tres jugadores recibieron 50.000 dólares cada uno, mientras que otro ganó 100.000 dólares por acertar cuatro números blancos y el Powerball en el último sorteo.

El sorteo del 6 de septiembre arrojó como números ganadores el 11, 23, 44, 61, 62 y Powerball 17, y los ganadores disponen de 180 días para reclamar sus premios. El próximo sorteo del Powerball tendrá un pozo estimado de 20 millones de dólares, aunque recientemente se alcanzaron cifras récord, un jackpot de 950 millones de dólares, el sexto más grande en la historia del juego.

En otro caso reciente, Joseph Greer ganó 100.000 dólares con un boleto del juego $8 Million Money Maker, luego de participar en un sorteo de segunda oportunidad tras perder un ticket anterior de 50 dólares. Tras los impuestos, su premio final fue de 71.750 dólares, y contó muy feliz que piensa usar el dinero para “comprar una mejor mortadela y ahorrar para la jubilación”.

Por una cuestión de seguridad, las autoridades de la lotería aconsejaron a los ganadores por mantener el anonimato, y recomendaron firmar el reverso de los boletos y guardarlos en un lugar seguro hasta reclamar el premio.