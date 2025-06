Se conoció la razón por la que hay gatos naranjas.

Los gatos de color naranja son uno de los preferidos de los amantes de esta especie y recienemente hubo furor por la revelación de un estudio científico en relación al origen de esa característica insual en la tonalidad de sus pelos. Se conoció cuál fue el fallo genético que hizo este cambio en la coloración de los gatos.

Se trata de una mutación genética que hace que esos gatos -en su gran mayoría machos- sean de ese color y que no se manifiesta en ningún otro mamífero, según señala el estudio Caracterización molecular y genética del color naranja del pelaje ligado al sexo en el gato doméstico. El artículo fue compartido en Current Biology y el equipo a cargo fue integrado por Christopher B. Kaelin, Kelly A. McGowan, Joshaya C. Trotman, Anne Schmidt-Küntzel, Elena Oancea, Gregory S. Barsh, entre otros científicos.

"En varias especies que tienen pigmento amarillo o naranja, esas mutaciones ocurren casi exclusivamente en uno de dos genes, y ninguno de esos genes está ligado al sexo", comentó el científico Christopher Kaelin, experto en genética e involucrado en el estudio en cuestión. Y siguió: "Es una excepción genética que se detectó hace más de cien años. Es precisamente ese rompecabezas genético comparativo lo que motivó nuestro interés en la naranja ligada al sexo".

Después de experimentos e investigaciones, los científicos dieron con un gen que los ayudó a descubrir el origen de este tipo de gatos: "En el momento en que lo encontramos, el gen Arhgap36 no tenía ninguna conexión con la pigmentació. Arghap36 no se expresa en células pigmentarias de ratones, ni en células pigmentarias humanas, ni en células pigmentarias de gatos de color naranja. La mutación en gatos de color naranja parece activar la expresión de Arghap36 en un tipo de célula, la célula pigmentaria, donde normalmente no se expresa".

Tips para cuidar a un gato como mascota

Brindar alimento de calidad adaptado a su edad (gatito, adulto o senior), evitando darle comida humana o tóxica para ellos.

Asegurar siempre agua fresca y limpia, cambiándola todos los días y ubicándola lejos del alimento.

Proporcionar una caja de arena limpia, ubicada en un lugar tranquilo; limpiarla a diario y cambiar la arena regularmente.

Visitar al veterinario al menos una vez al año para controles, vacunas y desparasitación.

Esterilizar o castrar al gato para prevenir camadas no deseadas y reducir comportamientos como el marcaje o la agresividad.

Ofrecer un ambiente enriquecido con rascadores, juguetes, lugares altos y zonas tranquilas para dormir.

Mantenerlo dentro del hogar o supervisar sus salidas para evitar peleas, enfermedades o accidentes.

Cepillar su pelaje con regularidad, especialmente si es de pelo largo, para evitar nudos y bolas de pelo.

Estimular el juego todos los días para fortalecer el vínculo y mantenerlo activo física y mentalmente.

Observar cambios en su comportamiento, apetito o hábitos, y consultar al veterinario ante cualquier signo extraño.

