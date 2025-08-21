¿Tu gato tiene pulgas? Este remedio casero con 2 ingredientes se las saca al instante.

Existe un remedio casero para combatir las pulgas en los gatos de manera fácil y efectiva. Es común que las mascotas se agarren pulgas y garrapatas, en especial cuando salen a la calle, a parques o están en contacto con otros animales.

Afortunadamente, hay muchos trucos caseros sencillos de hacer en casa para quitarle vos mismo las pulgas a tu gato, sin tener que ponerle productos químicos que pueden lastimarlo o ser muy caros. Este remedio tiene solamente dos ingredientes que seguramente tenés en tu casa: agua y vinagre.

Remedio casero para sacarle las pulgas a tu gato

Para prepararlo, solamente vas a necesitar mezclar una taza de vinagre blanco y otra de agua caliente. La idea es que se lo apliques a tu gato mojando un trapo en esta solución, aplicándoselo en las zonas donde las pulgas suelen estar más, que son las patas, el cuello y la cola. Evitá el contacto directo con su cara, ya que los puede irritar. Aplicale esta mezcla con un pulverizador y esperá a que se seque.

El vinagre, aunque es un ingrediente natural, es muy poderoso y puede provocar heridas si no se diluye correctamente en agua. Cabe destacar que este remedio es apto para gatos mayores de tres meses. Si es más pequeño, lo ideal es que lo lleves a un veterinario y un profesional te indique qué es lo que hay que hacer.

Cómo prevenir que mi gato tenga pulgas